El «ya lo predijeron ‘’Los Simpson’'» tendrá explicación

Hasta la saciedad se ha utilizado en los medios de comunicación la serie creada por Matt Groening, “Los Simpson”, como una especie de Nostradamus televisivo en el que los personajes principales adelantan incomprensiblemente sucesos e imágenes de varios años en el futuro. Bajo el nombre de «(ponga aquí el suceso) ya lo predijeron ‘’Los Simpson’'», se han amparado sucesos relacionados con Trump, erupciones volcánicas o la fusión Disney-Fox, entre cientos de otras por todo el mundo. Ahora, los creadores han concebido un capítulo en el que pretenden explicar por qué pasa eso.

“Los Simpson” es un programa icónico en emisión desde 1989, lo que la convierte en la serie animada estadounidense de mayor duración, la comedia de situación estadounidense de mayor duración y la serie de televisión estadounidense con guión de horario estelar de mayor duración.

El próximo mes de septiembre arrancará la emisión de la temporada número 34, y sus creadores prometen tener explicación para predicciones de la serie animada como la elección del presidente Donald Trump, la fusión Disney-Fox, la pandemia y Murder Hornets , el vuelo espacial del CEO de Virgin, Richard Branson, e incluso un momento que se sintió inquietantemente siniestro después de los ataques del 11 de septiembre en el World Trade Center.

“Y tenemos otro episodio conceptual loco que explica cómo Los Simpson conocen el futuro”, dijo el showrunner de la serie Matt Selman a Deadline . “Es un episodio conceptual con muchas cosas locas, pero explica cómo ‘‘Los Simpson’' pueden predecir el futuro”. Conociendo cómo conciben la realidad los guionistas de la serie de la familia amarilla puede convertirse en un capítulo épico con algo parecido a un programa de explicación del origen del Universo.

En cuanto a la explicación del mundo real, el elenco y los productores de “Los Simpson” explicaron un poco cómo la serie termina prediciendo el futuro en 2020, atribuyéndolo a la longevidad del programa y a que la historia se repite. “Hay muy pocos casos en los que Los Simpson predijeron algo”, explicó el escritor de la serie Bill Oakley. “Es principalmente una coincidencia porque los episodios son tan antiguos que la historia se repite. La mayoría de estos episodios se basan en cosas que sucedieron en los años 60, 70 u 80 que conocíamos”.

Además de un episodio que “explica” cómo la serie puede predecir el futuro, la temporada 34 de Los Simpson también contará con otros episodios importantes. Selman explicó que siente que es la “mejor temporada 34″ y describió solo algunas de las historias que se avecinan, incluidos dos episodios de “Treehouse of Horror”. Estoy emocionado por la temporada 34″, dijo Selman. “Probablemente sea la mejor temporada 34 de cualquier programa que hayas visto. Tenemos dos episodios de Halloween este año, dos episodios de ‘Treehouse of Horror’. Uno es tres historias de miedo como siempre lo hacemos, pero muy aterradoras y extrañas. Tenemos una parodia de anime de “Death Note”, que me emociona mucho. El episodio completo es una parodia del libro de Stephen King “It”, prepárate para él, “Crusty con Pennywise”.

La temporada 34 de Los Simpson se estrenará el 25 de septiembre.