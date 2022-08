Victoria Arnáu: «A los jóvenes sí nos interesa la política, lo que nos aburre es la crispación»

Hay gente que ha nacido para hacer televisión, ejemplares excepcionales que parecen haber sido criados entre cámaras y «video walls». Pero detrás de esta naturalidad se esconde mucho trabajo. Ejemplo de ello es Victoria Arnáu, la presentadora alicantina (Elda) de 31 años que sustituye durante este agosto (marcado por los incendios forestales) a Sandra Golpe en el informativo de Antena3 Noticias1. No solo está manteniendo los datos de Sandra, sino también el liderazgo de Antena 3 y de su informativo del mediodía respecto al resto de cadenas.

¿Por contrato, los presentadores de Antena3 Noticias no pueden hacer chistes en directo, verdad?

(Se ríe). No lo pone en el contrato, pero no hace falta. Nadie se anima a hacerlos porque sabemos que el nivel de Matías Prats es insuperable. Ese papel es suyo y con él nos hace feliz a toda España.

¿Cómo vivió el día (la pasada Navidad) en el que presentó Antena 3 Noticias por primera vez?

El equipo de Dirección me llamó al despacho para comunicarme la propuesta. Me pareció un reto enorme, pero su gran confianza en mí me impulsó. Además, yo soy una lanzada y nunca digo que no a las buenas oportunidades. Aunque, obviamente el primer día estás muy nerviosa. Te das cuenta, de verdad, de toda la gente que hay detrás de la pantalla y de todo el equipo al que representas.

Entrevista con la periodista Victoria Arnau de Atresmedia, actualmente coordinadora de la sección Nacional de Informativos en Antena 3 Noticias. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

Los errores de reporteros en directo, hasta hace poco, eran tratados como un trauma profesional, mientras que ahora se asumen de forma constructiva.

No somos robots. El hándicap que tenemos es que nuestros errores los pueden compartir millones de personas. Ya era hora de normalizarlo. Es suficiente con disculparse y reconocer un error involuntario, ya sea en un directo o en un dato sobre una información. Rectificar siempre es un acierto, no hay que ser malpensado cuando excepcionalmente se escapa una información errónea.

¿Este trabajo como presentadora ha cambiado los horarios de su familia y amigos?

Sí, ha sido muy curioso (se ríe). Aunque ya llevaban toda la vida viendo Antena3 Noticias, ahora mientras mi familia o amigos comen en la playa me mandan fotos viendo el informativo. No se lo pierden por nada. Mis amigas que viven en el extranjero se conectan con la tablet a Atresplayer.

¿Que los datos de audiencia sigan siendo tan buenos ayuda a no obsesionarse con el share?

Ayuda, tengo la tranquilidad de que van bien. Lo que realmente me ocupa y me preocupa es mantener el listón de Sandra Golpe, que es un referente del que he aprendido mucho. La mejor demostración de ello es que la gente sigue conectando con Antena 3 aun estando de vacaciones.

Estar además en un grupo que enriquece tanto la parrilla, con formatos de entretenimiento como «La Ruleta de la Suerte» o «El tiempo» con Brasero, debe sumar más seguridad.

Claro. La nueva generación de periodistas que hemos entrado estos últimos años en Antena 3 nos estamos nutriendo de todos los referentes que nos rodean. Es un privilegio trabajar con alguien como Roberto, que hace conexiones de 20 minutos sin ayuda del telepronter. Es un maestro de la información con marca propia. Y como él, otros grandes maestros como Matías Prats o Vicente Vallés. Me siento una afortunada y quiero seguir aprendiendo cada día de ellos.

¿Siente que los jóvenes están perdiendo interés en la actualidad política?

Para nada. A mí todos mis amigos me preguntan por la política. Hablamos sobre el acceso a la vivienda, los sueldos o la gestión de las consecuencias del conflicto de Ucrania. Lo que ya nos aburre a los jóvenes es la crispación de siempre entre la clase política.