Un concursante de «Boom» estuvo a punto de dar la exclusiva del año

Vicente es el carisma de «Los Sindulfos», equipo que compite actualmente en «Boom» en Antena3, y ayer lo volvió a demostrar. Juanra Bonet preguntó a los astutos concursantes sobre cuál había sido su anécdota más celebre con algún famoso. Vicente se moría de ganas por contar su historia de su luna de miel en Cádiz: «Durante el viaje de novios con mi mujer...», «menos mal que fuiste con ella», interrumpió Juanra provocando las risas del público y de Vicente. «En un bar, mientras mi mujer estaba en el baño, vi en un coche a Javier Bardem», actor del que reconoció ser fan.

Pero la historia no quedó ahí: «Pero es que a los pocos segundos veo a Penélope Cruz montarse en el mismo coche, que arrancó justo después». Vicente aclaró que por aquel entonces, todavía no se había filtrado su romance en la prensa. «Cuando se lo conté a mi mujer no me creía», contaba ayer Vicente.

Fue semanas después de aquel suceso cuando pasando por un quiosco, Vicente y su pareja vieron en la portada de una revista la exclusiva sobre el noviazgo en Zahara de los Atunes de la pareja hollywoodiense. Fue entonces cuando la mujer de Vicente por fin le creyó.

El concursante de «Boom» reconoció que pensó en haber podido hacerse él con la exclusiva, pero años después se siente orgulloso de su comportamiento. «Respetemos la intimidad de la gente. Es un derecho que hay que defender y que hay que mirar. Por favor, no demos el coñazo», alegó ayer el concursante ganándose la ovacióndel público y el presentador.