Ana Pastor: «Las entrevistas me las preparo como Selectividad»

Apunto de cumplir una década de emisión, el programa de actualidad, análisis y entrevistas en profundidad «El objetivo» de Ana Pastor regresa hoy a laSexta con una nueva temporada enfocada en los temas de actualidad sin dejar de lado las entrevistas a líderes políticos y espacio para las voces de artistas, creadores y otros referentes de la sociedad de diverso calado, como ya ocurrió en la temporada anterior, en la que la periodista entrevistó al cantante Raphael, el campeón mundial de ajedrez Garri Kaspárov o actores como Antonio de la Torre o Luis Zahera.

Como plato fuerte para esta noche, a partir de las 22:30, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, se sentará con Pastor para hablar de temas como la renovación del CGPJ, la crisis energética o la inflación. Tras un verano con una inusual actividad política, la actualidad vuelve a «El Objetivo», aunque según la presentadora, «no hay ningún verano que se parezca al del 2020 en ningún sentido. Ni el año, ni el verano. Porque fue un verano tan diferente a todos..., por eso siempre lo comparo con el de la pandemia. Pero es verdad que políticamente no ha habido respiro, aunque tengo la sensación de que llevamos mucho tiempo también así: Afganistán, el volcán de La palma, que va a hacer un año ahora también. No tengo la sensación de que haya sido en ese sentido muchísimo más intenso que otros». En esta temporada, el equipo del programa que «siempre estamos muy pendientes de la actualidad», volverá a concertar las entrevistas a políticos, «que también tienen mucho que ver con ella», combinadas con otras, «a otro tipo de personajes y personalidades, más fuera del mundo de la política, aunque, por supuesto, son seres humanos y hablan también de lo que está pasando».

En este primer programa, Ana Pastor destaca que «hay dos temas, además de la entrevista, que están muy abiertos: Ucrania y el avance de las tropas ucranianas. Es un tema que en laSexta se habla desde el principio, cuando comenzó la invasión, y que en estos últimos días retoma protagonismo, en mi opinión, incluso por encima de lo que está pasando en Reino Unido, que tiene mucho interés, lógicamente, pero que ahora ya está en un recorrido en segundo plano».

Pero la entrevista al presidente del Partido Popular será la parte central del programa de hoy, primera vez que se va a sentar en el plató en estos diez años, porque «ahora mismo tiene interés máximo, además de que todas las encuestas, que son encuestas, le sitúan por primera vez como alternativa real al Gobierno que hay. Estamos en un momento de máxima preocupación social y lo que más le puede interesar a la gente ahora mismo es que si Alberto Núñez Feijóo es presidente del Gobierno, cómo va a arreglarles a cada uno de los españoles el tema de los precios».

Pedro Sánchez

Según la periodista este tema será el que «va a ocupar gran parte de la entrevista: la alternativa que pueda presentar el PP si es que la hay». Para anticiparse a este arranque de temporada, Pastor se la ha preparado como siempre: «Como todas las entrevistas me lo tomo un poco como la Selectividad (Ebau que se dice ahora). Lo es para los políticos que se sientan, pero lo es también para mí: yo tengo que prepararme bien. En el caso de mañana todas las propuestas que ha hecho el PP, estudiarme bien los documentos, saberme bien las medidas de este y otros temas... Haber visto un poco el recorrido del político en cuestión de los últimos meses». Para ella, «es muy importante que toda esa información yo la tenga controlada en mi cabeza. Para mí es un examen y para ellos desde luego también, o más, porque son ellos los que tienen que tomar decisiones si llegan después al poder, en el caso del líder de la oposición». Pastor confiesa que también está pedida una entrevista con Pedro Sánchez: «Hace casi 5 años que no tengo la ocasión de preguntarle y me encantaría». Primer día de clase y examen para Ana Pastor y Alberto Núñez Feijóo.