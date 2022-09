Sonora, un mundo fascinante para gente que escucha

Ni las previsiones de lluvia pudieron con un estreno por todo lo alto: era la puesta de largo de un proyecto que lleva mucho recorrido: Sonora: Gente que escucha. Una nueva plataforma que tiene mucho que decir. Podríamos contar que son podcasts, pero sería dar una versión reduccionista de un ambicioso proyecto bajo la batuta de Toni Garrido. Adentrémonos. En el mismo corazón de Madrid, en una de las salas de cine más emblemáticas de la capital era la cita: Cine Capitol. No era casualidad. Tampoco los muchos personajes de la cultura que acudieron al encuentro, en el photocall y por el escenario. Hay proyectos con alma. Este lo es. «Lo presentamos aquí y es curioso porque pretendemos recrear las mismas emociones, pero sin imagen y sin estar 90 minutos delante de la pantalla. En unos meses sabremos si es negocio, pero ya sabemos que es buena idea. Es por eso que los mejores guionistas ya están trabajando con nosotros», comenzaba diciendo Toni Garrido, cabeza visible del proyecto junto al emprendedor Gabriel Sáenz de Buruaga.

Entretenimiento en audio con películas, series y documentales en español. Y para ello no han dudado en rodearse de primeros espadas. Como creativos Toni Segarra y Gonzalo Madrid, «Sonora es una forma de pensar y de escuchar y uno de los regalos que nos ha traído es trabajar con los mejores». A través de las palabras de Segarra, que apuntó que «la gente que escucha es gente mejor» fue como dimos a una de las sorpresas de la noche. Él relató cómo habían comenzado a trabajar con perfiles jóvenes y diferentes como eran la agencia Little Spain y para explicar esa fusión y el diseño de la campaña publicitaria llevada a cabo para exponer al mundo lo que era Sonora subieron al escenario Santos Bacanas, Cristina Trenas y el cantante madrileño C. Tangana, también conocido como «El Madrileño» del que forman parte con ese maravilloso «ecosistema creativo», que tantas alegrías nos ha dado con sus últimas creaciones.

Santos contó esa aventura de vender una «experiencia de Sonora sin sonido» y C. Tangana incidió en que «una de las cosas que nos gusta de Sonora es que emociona. En Little Spain tenemos un concepto que nos gusta mucho que es que todo lo que nos gusta se dirige a un futuro ancestral» . Una definición etérea que sobrevoló el resto de la noche.

También pisaron el escenario los periodistas Jon Sistiaga, Mamen Mendizábal y Cruz Morcillo, que participan en el proyecto de manera activa, y han tenido que adaptarse a una nueva forma de contar las cosas y así lo explicaron. Llegó el turno de los cineastas, tres grandes apuestas para las audio películas, a cargo nada menos que de Julio Medem, Isabel Coixet y Daniel Sánchez Arévalo, que confesó la necesidad de una plataforma como esta para personas como él que viven en la sierra y dedican tiempo a conducir. Tiempo bien empleado con entretenimiento de calidad. «Me gustan los podcast de ficción, soy seguidora de muchos desde hace años. Esto era la oportunidad de escribir sobre esas mujeres que pierdes la visa y las llamas. ¿Quién hay detrás?, ¿qué hacen?, ¿trabajan en su casa? A través de Candela Peña y Pilar Castro hemos contado esa historia, una mujer llama a una línea de atención al cliente y lo que ocurre a partir de ahí», nos contaba Isabel Coixet antes de empezar la presentación sobre ese trabajo grabado para la casa y que esa misma mañana acababa de llevar a cargo. Coixet en estado puro.

El acto estuvo muy arropado por el mundo de la cultura y la comunicación, tanto como que acudieron más de 500 personas a la puesta de largo, y al que no faltaron el Vicepresidente ejecutivo de Atresmedia, Silvio González y el Consejero delegado de la misma corporación, Javier Bardají. Tampoco la periodista de la casa Ana Pastor, que hoy regresa a laSexta con su «Objetivo».

El músico Lucas Vidal, que protagonizó uno de los momentos de la noche al tocar en directo y hacer a los asistentes cerrar los ojos y abandonarse a la magia de la música, comentó a LA RAZÓN que «hay un antes y un después en la industria audiovisual con plataformas que apuestan por el sonido como Sonora». El actor de Los Protegidos, Daniel Avilés, tampoco quiso faltar a la gala, aunque no desveló cuándo podremos verlo «deseando estamos y trabajando a tope todo el equipo». Ángel Carreira, de Antena 3 Noticias, no dudó en afirmar que «es una tendencia mundial el uso del audio y lo reflejan los estudios de comunicación. Soy consumidor y me encanta esta iniciativa».

Albert Espinosa, que tiene su mundo propio dentro de Sonora, el maravilloso Kiko Veneno, el chef David de Jorge, los actores Alberto Amarilla y Alex Barahona, Juan Valderrama, el hombre del tiempo de Antena 3, Roberto Brasero, la actriz Lucía Jiménez o el músico Carlangas, se sumaron a una casi interminable lista de invitados y protagonistas para la puesta de largo de Sonora, un mundo fascinante para la gente que escucha.

La plataforma dispone de más de 60 producciones completas, a las que se suman dos nuevos títulos exclusivos cada semana para ofrecer más de 1.000 episodios a final de 2022.

Un marca que sigue creciendo, porque «con tanto ruido se nos ha olvidado que escuchar es un acto muy valioso y hay que recuperarlo», recordaba Toni Garrido.