«La novia gitana» y «Cardo» sacan músculo en San Sebastián

Hace tiempo que la ficción televisiva española puede mirar de tú a tú a cualquier otra en el panorama audiovisual global, pero es el esfuerzo de agentes como ATRESPlayer PREMIUM el que mantiene el nivel, el que provoca que las flores de un día, si se permite la metáfora de lo empalagoso, puedan ser primavera. Así se volvió a demostrar ayer en el marco del Festival de San Sebastián, donde la plataforma de «streaming» de Atresmedia presentó para los medios «La novia gitana», de estreno este mismo domingo 25 de septiembre, y la segunda temporada de «Cardo», la exitosa serie creada por Claudia Costafreda y Ana Rujas, que volverá con nuevos episodios ya en 2023.

«Es muy fuerte, porque acabamos de nacer en la industria, por así decirlo. Era una responsabilidad muy grande hacer esta segunda parte, incluso aunque la anterior haya gustado a la gente. Ana (Rujas) y yo somos muy intensas. El peso de la acogida está ahí, porque no quieres fallar. Y al final, en un proceso tan rápido, se puede hacer cuesta arriba», explicó sincera Costafreda tras protagonizar con sus guiones uno de los éxitos de crítica y público de la pasada temporada. «No queríamos contar otra vez lo mismo. Era muy poco estimulante, y muy aburrido incluso para nosotras mismas. Nos hemos vuelto a divertir mucho en guion, que era algo muy difícil teniendo en cuenta cómo habíamos dejado la serie», completó Rujas, también actriz principal como la caótica María de la serie y a la que se pudo ver en un pequeño adelanto de la nueva temporada.

«Lo que nos propusimos fue hacer algo que nos estimulara. Ver a una protagonista distinta, que evolucionara hacia otros temas. Lo demás no nos apetecía. Hablamos de la reinserción, de la culpa, de las relaciones con su entorno o de la droga institucionalizada», matizó Costafreda en una rueda de prensa a la que también acudieron José Antonio Antón, director de contenidos de AtresmediaTV, y Montse García, directora de Ficción.

Un miura «calé»

También en Donosti, pero con el estreno programado ya para este mismo domingo, el director Paco Cabezas lideró al equipo en la presentación de los últimos detalles de «La novia gitana», adaptación a televisión de los exitosos libros de Carmen Mola. «Es lo mejor que he hecho hasta ahora», confesó contundente el realizador andaluz, acostumbrado a rodar en Estados Unidos y que, para su vuelta a casa, ha contado con un reparto liderado por Nerea Barros como la inspectora Elena Blanco. «Parecía un ritmo imposible, pero es que Paco consigue que te explote la cabeza con cada capítulo. Creo, también, gracias a un reparto increíble», añadió la actriz, que aquí comparte cartel con Darío Grandinetti o Moreno Borja, que valoró la representación gitana en el miura «caló» de Cabezas: «Nos ha tratado con respeto, cariño y mimo. Yo veo la serie y me estremezco. Está muy logrado, algo que no le ocurre a los gitanos con otras producciones», completó.