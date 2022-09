La casa de ”Stranger Things” sale a la venta por 300.000 dólares

La serie “Strangers Things” , creada por los hermanos Duffy, se ha convertido en un fenómeno mundial y todas sus escenas son ya icónicas. Tanto que hasta las casas de los protagonistas son lugar de peregrinaje para los fans de la serie a la que solo le falta la temporada final. Una de las viviendas más icónicas es aquella donde todo empezó con luces de colores mandando un mensaje desde el mundo al revés. Así, la casa que se usó como escenario para el hogar de Joyce Byers (Winona Ryder) y sus dos hijos Will (Noah Schnapp) y Jonathan (Charlie Heaton) se ha puesto a la venta para aquellos que se atrevan a vivir allí por un precio razonable para cualquier bolsillo.

En la vida real, la casa Byers es una propiedad de 1,846 pies cuadrados (171.5 metros cuadrados) en seis acres de tierra, ubicada en Fayetteville, Georgia, construida en 1990. Salió al mercado el lunes 19 de septiembre, con un precio de cotización de 300,000 dólares (311.688 euros). Si ese precio no parece demasiado alto para una propiedad relacionada con uno de los programas más exitosos, no digamos que el vendedor enumera la propiedad como “reparadora superior”, lo que indica que no está en el mayor estado de desgaste. . También aparece como “un Airbnb PERFECTO, un alquiler a corto plazo o una residencia personal para alguien que esté dispuesto a asumirlo”.

Obviamente, este tipo de cosas atrae a los mega fanáticos de la serie “Stranger Things”, y este tipo de “coleccionables” de bienes raíces se está convirtiendo rápidamente en una tendencia popular. En los últimos años, La casa de la vida real de “El Conjuro” se vendió por más de un millón de dólares; La casa de “Golden Girl”s salió a la venta en 2020; mientras que la casa original de “Pesadilla en Elm Street” se vendió por $ 3.2 millones en 2021. Eso sin contar la cantidad de sitios famosos que se han convertido en grandes destinos turísticos, ya sea la escalera del Bronx de la película “Joker” de DC o la cabaña de Tony Stark de “Vengadores: Endgame”.

Los detalles de la casa se pueden leer en la descripción que da la inmobiliaria Exp Realty :

“¿Alguna vez viste Stranger Things en Netflix?... ¿Eres fan?... ¡ESTA es la casa Byers original! Así es la casa de Will, Joyce y Jonathan Byers, justo en las afueras de la ciudad ficticia “Hawkins”. Esta casa apareció durante las primeras temporadas del programa y sigue siendo un punto focal nostálgico de la serie. Descansando en 6 acres, y ubicado en la codiciada Fayetteville, GA, esta casa lo convierte en un Airbnb PERFECTO, alquiler a corto plazo o residencia personal para alguien dispuesto a asumirlo. Quiero decir, ¿qué tan genial sería ser dueño de la infame casa de Stranger Things?

Sin embargo, no se quede atrapado en el revés, esta casa necesita una rehabilitación completa, pero con el propietario adecuado, ¡el retorno potencial de la inversión (ROI) podría ser ENORME! Desde que se transmitió el programa, los fanáticos han viajado por todas partes, casi a diario, solo para pasar y tomar una foto. Tanto es así que los propietarios tuvieron que colocar una barricada en el camino de entrada y letreros de “Propiedad privada” solo para evitar que la gente entrara sin autorización, por lo que no hace falta decir que la casa recibe mucha atención. Dicho esto, RESPETE la propiedad y sus propietarios y PROGRAME UNA VISITA con su agente, si no tiene un agente, llame al agente de la lista para programar una visita. Esta casa se vende “TAL CUAL” sin divulgación del vendedor, solo compradores SERIOS. Home apareció en el episodio 1 de la temporada 1 a las 6:16, 7:16, 11:08, 31:54 y 32:21. Así como el episodio 4 de la temporada 1 a las 4:57 y 8:53. También algunos en la temporada 2 y 3. pd ¡No alimentes al Demagorgon!