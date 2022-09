¿Cuánto cobran los los comensales de “First Dates”?: Tienen que pagar

Es inevitable haber oído hablar de “First Dates”. La galería de comensales que desfilan por el programa que emite Cuatro y que presenta Carlos Sobera genera curiosidad infinita con citas imposibles, anécdotas, plantones y curiosidades sobre su producción. De los datos más curiosos es el precio que tienen que pagar los comensales por comer, dónde está el famoso restaurante y saber si los participantes cobran por aparecer en el programa.

Durante seis días a la semana Sobera recibe en “su” restaurante a decenas de personas que buscan el amor a través de un rato alrededor de una mesa comiendo. Las redes sociales luego se llenan de memes y vídeos de personajes peculiares que opinan sin cortapizzas sobre sus parejas.

Desde 2016, el programa se graba en una suerte de restaurante con infinidad de mesas, camareros y barra de bar. Muchos espectadores quieren saber dónde se encuentra ese restaurante que tantos buenos ratos les hace pasar a través del televisor. Sentimos la decepción, pero en realidad el restaurante no es tal. No está abierto a cualquier persona puesto que se trata de una nave industrial y es un plató de televisión y no un restaurante de verdad.

La siguiente cuestión es comprobar si las personas que acuden allí a “cenar” tienen que pagar lo que comen. Primero, lo de “cenar” está entre comillas porque realmente las grabaciones se llevan a cabo desde las 9 de la mañana hasta las 19:00 horas, por lo que, a pesar de la ambientación, ni mucho menos son cenas románticas. Segundo: el precio del menú es de 15 euros por persona que tiene que pagar cada comensal. Para hacerlo más interesante, cada participante puede elegir realmente entre 10 menús diferentes dependiendo de la elección de un primer plato, un segundo y un postre.

La curiosidad continúa con que al final de la velada se les devuelve el precio del menú, pero sólo si han pagado su parte. Si invitan a su pareja, solo les devuelven su parte.

Ahora llega el momento de lo que solo se conoce por rumores. Supuestamente los comensales tienen que ceder los derechos de imagen por aparecer en televisión y sólo si firman esos documentos tienen derecho a cobrar la cantidad estipulada. Se cree que cada comensal cobra 100 euros por acudir al programa, al menos en las primeras ediciones, ya que se rumorea que se ha ido reduciendo paulatinamente y ahora el pago ronda los 90 euros.