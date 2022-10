Antena 3 se toma en serio a «Joaquín, el novato»

A pesar de la promoción del programa y que el capitán bético Joaquín Sánchez es una de las personas más graciosas del país, el estreno esta noche en prime time, a las 22:45 horas, de «Joaquín, el novato» es una de las apuestas más serias de Antena 3 por el entretenimiento. En la presentación, Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de Atresmedia TV, ya dejó claro que no solo el humor caracteriza a Joaquín, si no que podremos ver también su carisma reflejado en este programa.

La dinámica siempre será la misma, el futbolista sabe que más temprano que tarde le toca colgar las botas y su mente inquieta ya está buscando el siguiente reto a acometer, por ello en una pieza de ficción al principio de cada entrega, Joaquín soñará con una profesión y se despertará sobresaltado en su cama y rodeado de su mujer y sus hijas. Luego, cada episodio comenzará con una entrevista donde el futbolista profundizará en los momentos más importantes de la trayectoria personal y profesional de su maestra/o entre los que se encuentran cocineros, periodistas, humoristas y actores, como Ana Milán, Dabiz Muñoz, Pablo Motos, Mercedes Milá, Vicente Vallés, Rosario y hasta el astronauta y ex ministro Pedro Duque. Tras responder a sus preguntas y recuperar el aliento de las risas, tendrán que poner a prueba al «novato» en sus nuevas funciones. La propia Ferreiro fue la primera en destacar «la profesionalidad y generosidad de Joaquín, que consiguió compaginar las grabaciones del espacio con su carrera futbolística de alto nivel». Pablo Carrasco, el productor de Proamagna, habló de la dificultad del proceso porque «han pasado tres años desde que empezamos a desarrollar este proyecto y uno desde que estamos grabando. Hemos conseguido un nivel de invitados muy bueno, algo complicado con un programa nuevo. Joaquín hubiera podido hacer lo que hubiera querido y nos eligió a nosotros». Aparte de la idea de «tío simpático», a lo largo de las grabaciones se pudo comprobar que es «muy trabajador», y que lo aliña con honestidad y ramalazos en los que se nota que es un «disfrutón». El director del programa, Javier Ruiz, cuenta que los nervios se agolpaban en el equipo y en Joaquín cuando comenzó la andadura del nuevo programa pero que fue microfonarle y «se hizo la magia». A todo ayuda el nivel de los invitados que se dejan llevar por la simpatía natural del futbolista y su estudiada ingenuidad: «No es un formato de humor: el sentido del humor de Joaquín impregna todo el programa, y tiene tintes de reality, show familiar y un ‘’talent’'». Para terminar, destacó el súperpoder de Joaquín: «Hacer feliz a los demás».

En la rueda de prensa de presentación, hasta Joaquín estaba solemne, puesto que ha puesto mucho de su parte para este proyecto: «Quiero que penséis que no soy presentador; no me veáis así. Soy futbolista y quiero que me veáis como un novato, porque lo he disfrutado como un niño chico, y con momentos jodidos: he sudado en algunos momentos». Confesó que en un programa le veremos pasarlo realmente mal cuando se convierte en el novato de Vicente Vallés: «Estaba deseando terminar. Porque lo que hace Vicente, te lo juro es que no me sale, estar serio tanto tiempo». El propio Joaquín reconoce que «he currado tela», pero que se puede contentar si con el programa « una persona pueda sonreír y consigo sacarle de esos problemas que tenemos a diario».

El programa de esta noche comienza con Joaquín dirigiendo el servicio de cena de un prestigioso restaurante. Los cocineros acatan a la perfección sus órdenes mientras él se asegura de que el servicio es excelente. Tras pedir que se flambee de forma adecuada un wok, Joaquín volverá de repente a la realidad sentado a la mesa de un restaurante junto a Susana. Afirmará tener claro su futuro cuando deje el fútbol: ser cocinero. Para descubrir esta profesión, Dabiz Muñoz, reconocido como el mejor cocinero del mundo, será el próximo maestro de Joaquín. Muñoz recibirá al futbolista en sus cocinas para darle unas nociones básicas sobre su profesión. El Novato llegará con el propósito de «al menos, freír un huevo».

«Quería ser profesional y tomármelo como hay que tomárselo: Un guion que estudiar y que la improvisación funciona muy bien, pero si hay una base preparada». En serio, puro entretenimiento.