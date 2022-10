El mensaje viral de Ana Rosa en el Día del Cáncer de Mama: «No somos heroínas»

Hoy, Día del Cáncer de Mama, las redes se llenan de mensajes y campañas que se solidarizan con todas las personas que sufren esta enfermedad y que afecta especialmente a las mujeres. Ana Rosa Quintana, quien se acaba de incorporar a su programa matinal tras superar un cáncer no ha querido olvidar a todas las personas que atraviesan esta enfermedad en una fecha tan especial.

Sin embargo, la presentadora ha querido huir de tópicos y mensajes manidos, haciendo unja reflexión sobre las palabras con las que se suele calificar a las víctimas del cáncer: «No somos valientes ni heroínas, somos mujeres con derecho a quejarnos. El cáncer no te define como persona ni como mujer. ‘Cáncer’ no es un apellido, es una circunstancia, le puede pasar a cualquiera, es la vida. Detrás de la palabra ‘cáncer’ hay mujeres, no guerreras ni soldados. Nuestra curación no depende de un coraje sobrehumano, depende de la ciencia y del apoyo de nuestro entorno. Una realidad cruda».

Precisamente, ha querido recordar el testimonio de la recientemente fallecida Olivia Newton John, la actriz famosa por su papel en «Grease» padeció esta enfermedad durante treinta años. Nadie como ella sabe lo que es vivir una experiencia así. «Decía Olivia, después de 30 años padeciendo cáncer de mama, que es necesario cambiar la narrativa bélica. La palabra ‘lucha’ conlleva un discurso de triunfo o derrota, y no es justo», ha remarcado la presentadora