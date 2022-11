Dulceida, la mujer que viste a media España, «al desnudo»

Trece años atrás, las redes sociales y el fenómeno influencer estaban naciendo. Hoy no hay nadie a quien no le suene el nombre de Dulceida. Con más de 3 millones de seguidores en Instagram, hace más de una década fue una de las pioneras que establecieron las fórmulas de lo viral, antes incluso de que Instagram introdujera las «stories». De hecho, no resulta exagerado afirmar que nombres como Dulceida han impulsado a las redes sociales hacia su transformación, crecimiento y desarrollo. Las marcas más previsoras, como Gucci, ya en 2013 atisbaron su enorme potencial mediático, convirtiéndola en uno de los atractivos de las «Fashion Week» más prestigiosas del mundo.

Como demuestran los 4 episodios de esta docuserie de Amazon Prime presentada este pasado miércoles por todo lo alto en Madrid, «Dulceida al desnudo» significa la transformación de una creadora de contenido en un verdadero icono de moda, aunque muchas de sus publicaciones exploren otros terrenos. De hecho, uno de sus grandes conflictos existenciales es gestionar la convivencia entre sus compromisos comerciales y su contenido propio, el compromiso con sus seguidores.

Una de las huellas que dejará para siempre el trabajo de Dulceida (nombre artístico de Aída) será haber cuestionado hasta los principios más convencionales de la moda y sus estándares. Haciendo marca de su autenticidad y transparencia, Dulceida convierte en tendencia todo aquello que toca. «Vuelan de las tiendas», cuentan las directoras de campaña de los últimos productos que ha lanzado bajo su firma. Pero después de conseguir que media España vista como ella, ahora queda el más difícil todavía: quitarse capas.

En estos cuatro episodios queda patente la experiencia de Amazon con el formato docuserie, desde el que ya se ha acercado a otros fenómenos de masas como Lola Índigo, Fernando Alonso o Pau Gasol. Pero en este caso la plataforma asumía el reto de narrar la historia de alguien que lleva compartiendo su día a día desde hace 13 años. Precisamente de ahí el verdadero atractivo de esta docuserie, el experimento de descubrir cuánto de verdad hay tras la etiqueta del influencer y cuánto es transparencia real. Durante toda la producción, la propia Aída reflexiona sobre lo insoportable que resulta a veces cargar 24 horas con el nombre de Dulceida, lo agotador que supone ser una tendencia en cada cosa que haces. Durante una conversación con su sicóloga llega a decir que «he dejado de disfrutar de las cosas». Precisamente, la serie arranca después de unas semanas de parón, en las que ella necesitaba gestionar su ruptura con la que fue su compañera de vida durante 7 años y su etapa más crucial. Así retransmite Aída en directo su duelo, durante semanas de altibajos, de momentos de tocar fondo y de cambios de humor. En este estado vulnerable, la serie refleja quiénes son sus verdaderos puntos de apoyo cuando la cámara del móvil se apaga. Tres millones de seguidores son pocos comparados con una familia.

Desde hoy, la serie ahondará sobre los grandes conflictos entre Aída y Dulceida, las dos identidades de una misma persona que se busca a sí misma y que sufre al ver que sueños como el de ser madre podrían alejarse. Una de las frases que más repite es que «no me puedo permitir parar». A pesar de ser la influencer con mayor alcance de nuestro país, la presión de estar a la altura de las nuevas generaciones la persigue. El pánico a que ser tendencia pase de moda. Uno de sus grandes desafíos residirá en dejar ir, en todos los sentidos.