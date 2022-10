Dulceida, al desnudo: la «it girl» de oro

«Qué horror esto de las redes, de ser conocido (...) yo llevo casi 14 años trabajando y hasta llegar a los 3 millones he trabajado mucho, me he esforzado mucho; soy cero conformista, siempre quiero más, pero esto de las redes también tiene otra cara más chunga y difícil de llevar», reconoce Dulceida mientras llora desconsoladamente. «Solo quiero que lo veáis con ganas y sin juzgar porque empezamos a grabar en un momento muy malo para mí». Eran las palabras de Dulceida, el alter ego de Aída Domenech, la «influencer» más importante del país, el pasado martes en México DF, durante la presentación de su biopic «Dulceida al desnudo». La premier internacional del evento tenía lugar en el Hotel Habita de México, donde la plataforma Amazon Prime Video tiraba la casa por la ventana para dar visibilidad a la serie de 4 capítulos que se estrenará el próximo 4 de noviembre. Emocionada y nerviosa a partes iguales, el icono por antonomasia de las redes sociales en España, con más de 3,2 millones de seguidores, subía al escenario para presentar por primera vez su «docureality».

Su biopic no puede llegar en mejor momento. La modelo vive una etapa de plenitud en el terreno profesional, acaba de cumplir los 33 años. Si buscáramos una palabra con que definir a Dulceida en los negocios esa sería «éxito». Sus números así lo atestiguan. Su empresa Dulce Week End SL, creada en 2016 y a través de la que la «it girl» factura sus colaboraciones en redes y sus proyectos relacionados con la explotación de su imagen pública, vive un momento dorado. Radicada en Badalona (Barcelona), su ciudad natal, la empresa sumas beneficios millonarios año tras año. Dedicada a la «organización de espectáculos, conciertos (...) y toda clase de eventos, en locales y al aire libre, desfile de modas, servicios de publicidad y relaciones publicas», la empresa está encuadrada en la actividad de las «agencias de publicidad».

Madre e hija

Aída es administradora única de Dulce Week End desde su creación, aunque a nadie se le escapa que la joven cuenta con la ayuda de su madre Ana Pascual para todo lo que tiene que ver con los negocios. Es ella quien lleva el día a día de la misma y se encarga del trabajo de oficina mientras su hija se dedica a todo lo relativo a la imagen y los medios. Juntas forman un binomio de éxito a juzgar por sus abultados números. Según los datos recientemente presentados, Dulceida facturó en el ejercicio de 2021 un total de 3.118.736 euros, declarando un beneficio tras impuestos de 59.201 euros. Una cantidad al alcance de muy pocas empresas del sector e inalcanzable para la práctica totalidad de las «influencers» patrias. Más aún si lo comparamos con las ventas de años anteriores. Si en 2021 Dulceida alcanzó una cifra récord de ventas, la modelo tampoco se puede quejar de la facturación obtenida por la empresa en años anteriores. En 2019 la sociedad declaraba ventas por valor de 1,9 millones de euros, una cantidad que se quedaba pequeña comparada con la del año siguiente, 2020, que facturaba medio millón de euros más, alcanzando los 2,4 millones. Unos números que ponen algo de manifiesto: Dulceida vende. Además, sus activos acumulados de los últimos años dejan claro que la suya es una empresa más que solvente, con fondos que superan los 1,5 millones de euros en su tesorería. Todo un logro si tenemos en cuenta que lo ha conseguido en sólo 6 años de vida que tiene la empresa.

Una de las claves del éxito, como ella misma ha reconocido, tiene que ver con el «equipo» de gente que la rodea. Un «dulcesquad», como ella lo denomina, donde la catalana tiene empleadas a 9 personas. Al margen de promocionar su propia imagen como fuente de negocio, la joven se ha adentrado en el mundo empresarial creando In Management, su propia agencia de representación de talento, a través de la cual gestiona la imagen de otras «influencers» del universo de las redes sociales, como Laura Matamoros. Paralelamente tiene su propia marca de ropa y calzado y es la creadora del festival Dulceweekend y los Premios Ídolo. Sin duda, una factoría de éxitos.