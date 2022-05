Lola Índigo: «Me dijeron que para trabajar tenía que estar como un palo y me lo creí»

La artista Lola Índigo está en plena promoción de su documental en Amazon Prime Video «La Niña» y ayer pasó por «El Hormiguero». La artista total que ha participado en talents como «Operación Triunfo» o «Fama» además de ser jueza en «The Dancer», pero detrás de esta aparente imagen de éxito con prometedora carrera musical hay una larga lista de castings y rechazos: «Tenía miedo a venir a vivir a Madrid, porque cada vez que venía a hacer un casting crecían mis dudas y muchas de las ocasiones en las que me rechazaron era por mi físico. En China me decían que para trabajar tenía que estar como un palo y yo me lo creí».

Cuando estuvo en Los Ángeles experimentó una gran transformación física perdiendo kilos y kilos: «Mi familia empezó a preocuparse y cuando me veían solo querían invitarme a comer a sitios. Pero por la otra parte, en redes sociales solo me decían lo buena que estaba. Al final hice caso a la parte correcta». Por si fuera poco contó que en su etapa en Los Ángeles no paraba quieta. Tenía que coger la bici para llegar a todas las clases que tenía y no paraba de bailar, lo quemaba todo y encima me mataba de hambre»

Por último Pablo le preguntó cuando se dio cuenta de que estaba enferma: «Cuando empecé a obsesionarme y a pesarlo absolutamente todo y contar cada caloría».