El presentador Jonnie Irwin desvela que padece un cáncer terminal: “No sé cuánto me queda”

Jonnie Irwin es el conductor del célebre “Escape to the Country”, programa de la BBC en el que se lleva a los compradores a visitar casas para una posible compra. Esta semana, el presentador desvelaba a la revista “Hello!” que padece un cáncer de pulmón que se ha extendido al cerebro: “No sé cuánto tiempo me queda”.

“Irwin fue diagnosticado por primera vez en agosto de 2020 después de que estaba en Italia filmando para A Place in the Sun” de Channel 4 y experimentó visión borrosa mientras conducía. Una serie de pruebas pronto confirmaron el cáncer, cuenta la publicación con sus propias palabras: “Una semana después de volar de regreso de la filmación, me dieron seis meses de vida”, recordó, y señaló el impacto que tendría en su esposa Jessica, de 40 años, y sus tres hijos. “Tuve que ir a casa y decirle a mi esposa, que estaba cuidando a nuestros bebés, que ella estaba bastante sola. Eso fue devastador. Todo lo que pude hacer fue disculparme con ella. Me sentí muy responsable”.

El presentador solo quiso que unas pocas personas supiera su enfermedad y realizó sesiones de quimioterapia sin el conocimiento público. Al final el secreto era una carga demasiado pesada: ““Espero que al sacudirme a ese mono pueda inspirar a las personas que viven con perspectivas que limitan la vida a aprovechar al máximo cada día, para ayudarlos a ver que pueden vivir una vida positiva, aunque se estén muriendo”.

Ahora Irwin quiere aprovechar el tiempo que le queda para crear recuerdos con sus hijos: Rex, de 3 años, y los gemelos de 2 años, Rafa y Cormac. “Un día, esto me alcanzará, pero estoy haciendo todo lo que puedo para mantener ese día libre el mayor tiempo posible. Se lo debo a Jess y a nuestros muchachos. Algunas personas en mi posición tienen listas de deseos, pero solo quiero que hagamos todo lo que podamos como familia”, compartió con “Hello!”.