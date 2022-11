“El novato” de Joaquín, récord de audiencia con Mercedes Milá desatada: “Isabel Preysler siempre me ha dado calabazas”

Nuevo triunfo del futbolista Joaquín en su búsqueda de la profesión que abordará tras dejar el fútbol. Este miércoles sentó a su particular tortura a la periodista Mercedes Milá, en un intento de enseñarle la profesión periodista. En sus resultados de audiencia parece que le ha rentado el intento en el que también participaron María Casado y Xavier Sardá.

El programa ya empezó fuerte con la periodista mostrándose como es, sin complejos y a por todas, tanto que se lanzó al abrazo: “Yo ese cuerpo tengo que tocarlo”. Para ilustrar el tema de las entrevistas Mercedes Milá quiso compartir con Joaquín los inicios de su carrera y confesó que Periodismo no fue su primera opción: “Yo quería ser política, el periodismo llegó por casualidad”. En esos primeros años dedicada a lo audiovisual conoció al que sería el amor de su vida: “Me enamoré con 26 años de José Sámano”. Milá cayó rendida al productor y con el que compartió 20 años de su vida y su pérdida fue un golpe muy duro para ella: “Cuando murió José, lo pasé muy mal. Me llevé una pechá de llorar y hablo con él todos los días”.

EN seguida pasó a anécdotas más divertidas como la de su encuentro con el actor porno Nacho Vidal y que acuñó el término del vaso de tubo como Vaso-nabo: “Se que a ti no te gusta nada este vaso, pero yo solo bebo las copas en vaso de tubo”, le dijo con picardía el futbolista. “Yo me había llevado un metro de coser de casa” le confiesa la presentadora a Joaquín, que quedó sorprendido por lo que contestó Vidal al ofrecimiento de medirla: “Tú sabes los vasos esos de discoteca, pues eso mide” le dijo el actor porno a la periodista: “Desde ese día no he vuelto a beber en este tipo de vaso, porque veo un pene”.

Sobre los halagos que reciben los presentadores cuando tienen éxito en televisión, la invitada hace una gran reflexión, “el ego es muy traicionero”. Milá aconseja a Joaquín que escuche a la gente que no le dice siempre lo que quiere oír. ‘Joaquín, el novato’ quiere saber cómo vivió Mercedes Milá el éxito de Gran Hermano y los motivos por los que la presentadora abandonó el formato. “Dé el formato porque me abrasé y empecé a tener síntomas de depresión” afirma la invitada. Milá asegura que llegaba a trabajar de casualidad habiendo llorado todo el día y en 2016 tomó la decisión drástica de dejar de presentar el programa: “Estaba en la mierda”.

Telecinco

Milá compartió con Joaquín varios momentos icónicos de su carrera como entrevistadora en televisión: Desde la reaparición de Isabel Pantoja tras la muerte de Paquirri, a el bulo sobre la muerte de Miguel Bosé, sin olvida la bajada de pantalones en directo de Jesulín de Ubrique en su programa. Una divertida clase en la que el futbolista termina imitando el gesto del torero.

Precisamente Isabel Pantoja salió a colación cuando Joaquín Sánchez le preguntó a Mercedes Milá sobre alguna entrevista que no haya podido conseguir a lo largo de su dilatada carrera profesional. La presentadora contesta contundente, “Isabel Preysler, me ha dado siempre calabazas”. “He entrevistado a sus maridos, he hablado con ella mil veces por teléfono, pero nunca quiere aparecer” asegura la periodista.

¡Olé! Joaquín imita a Jesulín de Ubrique y se baja los pantalones ante Mercedes Milá: “Que lo pongan a cámara lenta”. Luego Joaquín se sentó en la mesa junto a Xavier Sardà y María Casado que relatan sus mejores anécdotas vividas junto a la invitada. El presentador habla de un momento íntimo que compartieron en un viaje en la India. La anécdota de la comida llega cuando le preguntan a Joaquín sobre las palabras del rey Felipe VI, un divertido momento en el que el novato acaba siendo entrevistado por tres grandes profesionales de la televisión. Tras compartir mesa con los maestros de la televisión, a Joaquín le llega el momento de poner en práctica todo lo aprendido junto a Mercedes Milá. El futbolista se enfrenta a una entrevista con el cocinero Alberto Chicote en la que la invitada estará dándole instrucciones por el pinganillo.

La audiencia respaldó el programa que anotó un 18,7% de cuota de pantalla, lo que significa una subida de +4 puntos, 8,3 puntos sobre su rival directo con 1,8 millones de espectadores. “El novato” reunió a 4.426.000 de usuarios únicos.