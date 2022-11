Félix Bolaños: «La desinformación es un riesgo para la seguridad nacional»

En la tercera jornada del foro «Metafuturo» creado por Atresmedia y organizado por laSexta en el Ateneo de Madrid este miércoles y bajo el epígrafe «Nuevo paradigma de la comunicación y Ciudades del futuro», varias personalidades relevantes del mundo de la publicidad, la comunicación, la empresa y el Gobierno han expuesto los argumentos que nos permiten acercarnos a un futuro que casi ya es presente y en el que habrá que abordar unos retos y unas oportunidades que afectarán a todos los entornos laborales y de convivencia.

'Información y Desinformación en el Metafuturo', Participan Silvio Rodriguez junto con Félix Bolaños, ministro de presidencia, Encarna Samitier, directora de 20Minutos, Joaquín Manso, director de El Mundo e Ignacio Escolar, director de Eldiario.es. Presenta el acto la presentadora Ana Pastor FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

Las nuevas formas de comunicar e informar a la sociedad han creado su propio monstruo gracias a las nuevas tecnologías: lo llamaremos desinformación, porque no sería correcto recurrir a «fake news» por oxímoron. Y como el problema crece, para hablar de «Información y desinformación en el Metafuturo» se sentaron Félix Bolaños, ministro de presidencia, Silvio González, vicepresidente Ejecutivo de Atresmedia, Joaquín Manso, director de «El Mundo», Ignacio Escolar, director de «Eldiario.es», y Encarna Samitier, «directora de 20 minutos». La mesa redonda estuvo moderada por la periodista, presentadora de laSexta y creadora de Newtral, Ana Pastor. La propia Pastor confesó al comienzo del debate que «una de las cosas que más me gusta son las fake news» y demostró con datos que tras lo acontecido con la pandemia y la invasión de Ucrania las consultas de verificación de noticias se multiplicó. Félix Bolaños comenzó definiendo el problema, indicando que la desinformación no solo es algo «verificablemente engañoso o falso», si no que lo más peligroso es que «busca un objetivo». Definió esta lacra como «un ataque sobre todo a la ciudadanía, que es la primera víctima». Matizó también que la desinformación «no es una broma» y que hay que encontrar mecanismos para «comprobar dónde está y abordarla». Por su parte, Silvio González afirmó que «el problema no son solo las noticias falsas, sino aquellas que son una mezcla entre verdad y mentira». En su opinión, esto es aún más complicado porque exige unos matices difíciles de entender: «Creo que las empresas de comunicación entendemos que hay que dar una información veraz, una información que se puede contrastar. Pero la posibilidad de que todos somos emisores de noticias 24 horas, genera un ruido monumental y unas dificultades muy grandes de establecer un sistema para que, efectivamente, podamos conseguir que los ciudadanos reciban información que les permita tener una idea de cómo es el mundo, de cuál debería ser su posición, es un tema muy complejo». Para Joaquín Manso el ejercicio del periodismo es «falible» y hemos «institucionalizado la mentira por una pérdida de prestigio social de la verdad». Aseguró también que ahora «la verificación por sí sola no es suficiente». La directora de «20 minutos» hizo hincapié en que antes «el mentiroso se sentía moralmente inferior a los que decían la verdad», pero como «la verdad es muy cara y la mentira es barata, la vacuna contra la desinformación es más periodismo» . Ignacio Escolar por su parte, considera que somos «una sociedad sin anticuerpos» para este problema e incide en lo importante que es la educación: «Enseñar las redes sociales».

El ministro de la Presidencia explicó con contundencia que la desinformación es preocupante para el Gobierno, «por el riesgo para la seguridad nacional». Respecto a poder exigirles a plataformas como Twitter y Facebook la veracidad en lo que publican sus usuarios, Bolaños lo ha calificado de «complicado», porque «no puedes regular algo global o internacional» y que el Gobierno lo que hace es «establecer garantías». Por último saltó a la palestra la Ley de Prensa vigente desde Franco y el ministro aseguró que tienen en mente regular ciertos temas sobre la profesión, como «el derecho de los informadores de no desvelar sus fuentes en línea con las peticiones del sector».

En la misma jornada, previamente, el CEO de Publicis, Antonio Bermúdez de Castro, el de Dentsu, Jaime López Francos, junto a su presidente Gonzalo Madrid, los CEO de OMG, Joan Jordi Valverdú, de Groupm, Sebastian Muriel; la decana de The Core (Planeta) Primera escuela de entretenimiento de Europa, Mercedes Agüero; y el CEO de IPG Mediabrands Iberia y Francia, David Colomer, han participado en las jornadas. Seguidamente, ha tenido lugar la ponencia de la CEO del Grupo HAVAS, Ester García y también se ha puesto sobre la mesa otra relevante temática: «Phygital: el futuro del retail», debatida por representantes de WOW Concept, Dimas Gimeno, y José de la Uz, alcalde de las Rozas y presidente de Las Rozas Innova, que ofrece una ponencia sobre Innovación y Talento para afrontar los retos del futuro. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, asistió al foro de laSexta para explicarle a los asistentes y a la periodista Cristina Pardo cómo se convierte Madrid en una capital del futuro. El edil habló sin tapujos de Sanidad, basuras, teletrabajo, los planes de sostenibilidad del ayuntamiento y la «desafección hacia los políticos de los ciudadanos, que es evidente». Almeida desveló que las claves de Madrid en el futuro será explotar «el factor humano y la calidad de vida».