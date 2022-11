Susanna Griso desvela que Hacienda le reclama injustamente 100 euros: «A veces cometen errores»

Meses después de que estallara la polémica entre los streamers españoles que decidían marcharse Andorra y Hacienda, ahora el fisco vuelve a estar de actualidad tras el desarrollo del caso contra Shakira. Aunque desde los medios de comunicación siempre se vela por la responsabilidad de cumplir con las obligaciones con Hacienda, este último caso de Shakira ha despertado un análisis más profundo en Espejo Público.

Varios colaboradores del programa de Antena 3 han reclamado que Hacienda a veces recurre a las amenazas para que todo el mundo acabe pagando y no s atreva a iniciar un proceso judicial, ya que existe el mito de que resulta imposible ganar. Sin embargo, la presentadora Susanna Griso ha querido compartir un caso personal respecto a la herencia de su hermana: “Hacienda no es infalible y comete muchos errores”. La presentadora ha contado que el fisco la reclama 100 euros de una declaración IRPF por una supuesta herencia de su hermana que nunca le ha constado a Griso.

“Lo que he pensado es que si a mí me reclaman estoy y nunca he heredado nada de mi hermana cuántos más errores pueden cometer”, compartía preocupada la presentadora de Espejo Público. El resto de tertulianos han compartido también más experiencias similares.