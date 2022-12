Wordle, Tamara Falcó, Will Smith y el fin de las mascarillas: lo más buscado en Google en 2022

Llegan los últimos días de 2022 y como cada año Google hace un resumen de los conceptos más buscados a lo largo de los 365 días. Todo es susceptible de ser buscado, desde las series y sus personajes hasta las preguntas de ¿”¿cuándo...?” y recetas de cocina.

“Todos acudimos a Google para informarnos de cosas cotidianas, ahí encontramos todo lo sucedido, lo que pasa en el momento o cualquier dato que no conocemos. Hoy día es una verdadera herramienta útil que utilizamos prácticamente a diario y sin la cuál algunos andarían un poco perdidos”, apuntan desde el blog oficial de la compañía..

Está claro que la actualidad marca las búsquedas de los ciudadanos y por eso, cómo no, el término “Ucrania” es el más buscado en temas de actualidad en 2022. También este año ha destacado la búsqueda de temas como “cambio climático” o si asistíamos a nuevas enfermedades, (”como si no tuviéramos ya bastante con el COVID”), como “viruela del mono”. También, parece, hemos vuelto a la normalidad post pandemia, ¡por fin después de meses! Sin embargo, al principio de año no estaba todo resuelto y algunos hemos necesitado realizar búsquedas como “cuándo hacer test de antígenos” o “síntomas omicrón” ya que no teníamos claro en el punto en el que nos encontrábamos.

Este año, personajes como “Tamara Falcó” o “Will Smith” y su famosa bofetada durante los Óscar, están entre los términos más buscados. Otro suceso importante que ha marcado tendencia ha sido la muerte de Isabel II, reina de Inglaterra.

Entretenimiento y recetas de cocina

Al igual que otros años, todo lo relacionado con el entretenimiento es vital para la vida, por lo que según Google “nos hemos interesado sobre algunos programas de mucha audiencia en España como “Secret Story” o “Supervivientes”. También los españoles hemos buscado en Google telenovelas míticas como “Pasión de Gavilanes”. Además, nos hemos interesado por películas como “Uncharted” o “Los renglones torcidos de Dios”.

Las recetas siempre han estado entre las búsquedas favoritas y recurrimos al buscador para ello con búsquedas como la elaboración de recetas como “Porra antequerana”, la receta de la carbonara original - junto con la tortilla sin o con cebolla, una auténtica polémica, o también para preparar bebidas espirituosas como “Tinto de verano” o el famoso cóctel “Sex on the beach”.

Si quieres saber cuáles han sido los términos que más han crecido en la Búsqueda de Google en España en 2022, pincha aquí. Y en Google Trends puedes encontrar también las tendencias internacionales globales y de otros países.