Pepe Rodríguez se moja por fin sobre la polémica de Patricia Conde y «Masterchef»

Cuando parecía que la tormenta mediática por las declaraciones de Patricia Conde sobre Masterchef había terminado, ha llegado Pepe Rodríguez ha dar su opinión. Mientras Jordi Cruz sí se había posicionado en defensa del programa y la productora amenazó con tomar acciones legales, Pepe aún no había dejado ningún testimonio.

Ayer en la gala de los premios Esquire, el cocinero dejó claro su buena relación con Patricia aunque también manifestó su sorpresa por lo que dijo tras el concurso: «Estoy simplemente sorprendido, pero respeto lo que ella pueda pensar porque lo que pueda pensar cada persona es una decisión tan personal que ahí no puedo entrar». Sin embargo, su buena relación con ella parece impedirle ser más tajante: «Le tengo tanto cariño a Patricia y no sería capaz de hablar mal de ella y creo que debería solamente hablar bien».

Por último, el chef de El Bohío le quitaba hierro al asunto: «Llevo diez años en ‘MasterChef’ y todos los años siempre hay algo, siempre hay alguien que destaca, que suelta algo. No puedo decir nada. Ella sabrá, no sé». Fuera de los fogones, Pepe ya demuestra su gran experiencia en televisión y nunca diría algo que pudiese perjudicar al programa o que dejase en mal lugar a una participante, pero en este caso parece estar del lado de la productora.

Sin embargo, el chef no se refirió en ningún momento a la acusación de Patricia sobre el consumo de drogas en el programa. Estas fueron las declaraciones de la polémica: «Yo solo tenía sueño. En mi vida, nunca me he drogado y en un programa de televisión, con 14 cámaras enfocándome, no haría algo así (...) Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días».