Un año sin Verónica Forqué: “MasterChef”, de nuevo en el ojo del huracán

Ya ha pasado un año desde que la luz de Verónica Forqué se apagó para siempre. El cuerpo de la célebre actriz fue hallado sin vida en su casa de Madrid, y las autoridades no tardaron en determinar que se había suicidado. La artista atravesaba una época de lo más complicada desde hacía tiempo, y ni siquiera pudo terminar su concurso en “MasterChef Celebrity” porque aseguraba que no podía más. “Hay que ser coherente, procuro serlo, humilde, y si no puedo más, no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar”, lamentó el día que abandonó el programa.

El repentino fallecimiento de Verónica Forqué puso a debate el asunto de la salud mental y el escarnio que sufren algunos rostros conocidos tras exponerse ante los medios. Lo cierto es que la actriz fue el blanco de feroces críticas por algunas actitudes que mostró en “MasterChef Celebrity”, y el programa también se vio salpicado por la polémica. De hecho, uno de los guionistas reveló a “El Confidencial” que la protagonista de “kika” no lo pasó del todo bien a lo largo de su participación.

Verónica Forqué en 'MasterChef Celebrity' FOTO: TVE

“Se exige al equipo subir la presión sobre un concursante hasta romperlo emocionalmente. Por eso ‘MasterChef’ es el programa de la televisión española en la que más gente llora y acaba perdiendo los nervios y, si no sucede más, es porque el resto del equipo y, en especial, el jurado, están constantemente pidiendo que se baje un poco el pistón. Emocionalmente es agotador para todos”, apuntó el guionista, que no quiso desvelar su identidad.

Un año después del suicido de Verónica Forqué, “MasterChef Celebrity” vuelve a estar en el punto de mira a raíz de las críticas que Patricia Conde, concursante de la última edición, vertió contra el programa. Como otros tantos rostros que han pasado por los fogones de Televisión Española, la presentadora y actriz se quejaba de las situaciones límite a las que se les llevan con el objetivo de crear contenido. Incluso desveló que algunos miembros del equipo consumían drogas antes de grabar.

Patricia Conde en ·'MasterChef Celebrity' FOTO: TVE RTVE

Se trata de graves acusaciones que Shine Iberia, la productora del programa, no quiso pasar por alto y advirtió a Patricia Conde con tomar medidas, comenzando así una nueva controversia que rodea a “MasterChef” justo en el primer aniversario de la muerte de Verónica Forqué.

El recuerdo de sus compañeros

Dejando a un lado la polémica, algunos compañeros de Verónica Forqué han querido recordarla en esta fecha especial. Uno de ellos ha sido Eduardo Navarrete, que también participó en la penúltima edición de “MasterChef Celebrity”. El diseñador ha escrito una carta a la actriz, que ha publicado en “Vanitatis”, en la que confiesa lo mucho que la echa de menos:

“Ahora, en ocasiones, tengo la sensación de no haberte podido disfrutar lo suficiente, porque me da la sensación de que te conocí en la prórroga del partido… Entre nosotros, hablando del partido, no te puedes imaginar cómo está aquí la cosa con el tema del Mundial… Es todo un auténtico solar, pero ya lo de ‘MasterChef’ ni te cuento; hubieras alucinado.