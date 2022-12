Un país para que se lo coma José Andrés (y familia)

No hay nada como la comida para usarse como guía de la identidad de un pueblo, de una nación. La gastronomía es el carnet de identidad de toda una cultura, y a través de los platos típicos, cocinados incluso desde hace siglos, uno puede identificar las riquezas de una tierra, su lengua para designar el mismo producto y llegar al alma de cualquier parte del planeta. Esa es la idea de «José Andrés y familia en España», que siguiendo la estela de otros programas seriados sobre viajes con la comida como plato principal recorren la geografía de un país. En este caso de la mano del famoso chef español junto a sus tres hijas criadas en Estados Unidos, Carlota, Inés y Lucía recorreremos en seis capítulos igual número de destinos que destacan por su identidad vinculada a los platos típicos que allí se cocinan. Durante el viaje, que se estrena en HBO Max el próximo 27 de diciembre, José Andrés contagiará a los espectadores y a sus propias hijas de su espíritu abierto y afable y narrará con pasión no solo las excelencias de nuestra comida, hecha cultura, si no que nos ayudará a descubrir cómo fue el nacimiento de su vocación por convertirse en uno de los mejores chefs del mundo.

Es curioso que el programa, aunque narrado en inglés por sus protagonistas, porque evidentemente es un producto enfocado más al público no español, ha decidido doblar íntegramente las voces de José Andrés y sus hijas, por lo que parece que oímos hablar a otra persona. El viaje comienza en la ciudad de Barcelona, lugar de adopción del chef nacido en Asturias. Los primeros destinos están protagonizados por él y por dos de sus hijas, ya que la más pequeña, Lucía, todavía se encuentra en fechas escolares. En la ciudad condal se irán de tapas y también acudirán a visitar a Ferran Adrià al emplazamiento que dejó elBulli tras cerrarse definitivamente en 2011. Cada uno de los platos y enclaves (como el mercado de La Boquería) servirán a José Andrés para ir explicando el origen de muchos platos que llevan cientos de años enraizados en la cultura española. Su siguiente parada será Madrid donde disfrutarán con deliciosos platos clásicos como el cordero a fuego lento, los churros y los dulces horneados originalmente para la monarquía. No solo José Andrés visitará lugares, si no que, literalemente, la familia entera entrará hasta la cocina de algunos restaurantes para mostrar el proceso de creación y cocinado de algunos platos. Mientras viajan por Andalucía, se deleitan con el codiciado atún rojo recién sacado del mar, y en Valencia, se sumergen en los secretos para hacer la paella perfecta. Junto con la deliciosa comida, hay aventuras, desde volar en parapente por el paisaje volcánico de Lanzarote en las Islas Canarias, protagonista del sexto capítulo, hasta ordeñar cabras para aprender cómo se elabora el queso especial en Asturias, que protagonizará el quinto capítulo como la tierra natal del chef y donde se reunirá con amigos y familiares para una gran comida. En cada parada del camino, se encuentran con expertos locales, célebres chefs y viejos amigos, que les revelan secretos y tradiciones.

La dinámica entre padre e hijas es el verdadero tesoro de esta serie documental, porque las jóvenes experimentarán de primera mano algunas de las experiencias gastronómicas más enriquecedoras junto a su padre mientras le observan desvariar sobre la felicidad de la comida cuando se cocina y hasta como se emborracha ligeramente con su pasión por los vinos o la sidra. «¡Ven conmigo y mi familia en este increíble viaje por España donde comeremos en cada región y veremos qué hace que la comida española sea la mejor del mundo! Mis hijas han escuchado un sinfín de historias sobre las personas, los lugares y la comida que me formaron cuando era joven, pero tuvimos la oportunidad de visitar, conocer y probar todo juntos. No hay mejor manera de aprender sobre la cultura española que con un tenedor y una cuchara en la mano», explica el chef a modo de gancho.

Sin duda «José Andrés y familia en España» aporta frescura y locura a este tipo de formato que podría tener continuación si el famoso chef encuentra más tiempo para pasar junto a sus hijas.