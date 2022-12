Carmen Machi, en “El Hormiguero”: “Cuando era pequeña, a mi madre le daba vergüenza sacarme a la calle”

No era la primera vez que Carmen Machi pisaba el mítico programa de Antena 3 “El Hormiguero 3.0″, pero esta vez nos dejó una frase que marcó el corazón de muchos en la entrevista. Así es ella. Y también porque el tema en cuestión transitaba las huellas del pasado. Avancemos, porque la actriz acudía al programa de Pablo Motos para presentar su nueva película de Prime Video, “Mañana es hoy”, que ya se puede ver en la plataforma.

Cuenta una historia ambientada en los años 90. La familia Gaspar se va de vacaciones a la playa. Una hija adolescente discute con su padre y se fuga con su novio. Una tormenta eléctrica pilla al resto de la familia a bordo de un patín de playa y cuando consiguen volver a la costa descubren que han viajado al 2022 e intentarán volver a los noventa.

Carmen Machi nos presenta la película “Mañana es hoy”, un viaje en el tiempo que ya se puede ver en @PrimeVideoES 🎬 #MachiEH pic.twitter.com/MDObskG4Ih — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 19, 2022

“Es una película que recoge distintos géneros, tiene una capa de comedia, pero también de acción, drama, ciencia ficción… y pasan muchas cosas. Yo la he visto tres veces y lo cierto es que te llegas a creer que esa situación te puede pasar, por una tormenta eléctrica, una familia de los 90 viaja en el tiempo y aparece en 2022″, afirmó la intérprete.

Fue ahí cuando Motos le preguntó cómo era de pequeña y Machí contó: “No comía, me daba asco la comida y solo tomaba zumos de naranja y me ponían inyecciones de hígado de bacalao. Empecé a comer normal a los 7 años. También era muy tímida y muy delgada, mi madre decía que le daba vergüenza sacarme a la calle”.

Pablo Motos y Carmen Machi juegan a historias engañosas #MachiEH pic.twitter.com/rg8XDo1upx — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 19, 2022

Volviendo a la temática de la película. “¿Si pudieses viajar en el tiempo, irías al pasado o al futuro?”, le preguntó Pablo Motos.

“Al pasado me da pereza, volver a vivir cosas que ya han pasado… no sé. Aunque es verdad que también hay cosas románticas que te gustaría volver a encontrar”, le dijo Carmen Machi.

Machi también habló sobre esos sueños que tenía desde niña: “No tenía ninguna intención de ser una actriz de cine, eso parecía algo imposible. Pero es verdad que con mis hermanos, que siempre nos ha gustado mucho el cine y la gala de los Oscar, esa situación de la actriz recogiendo el Oscar y dando un discurso pues yo la hacía, pero con una virgen que se iluminaba. Reconozco que lo hacía, me da un poco de corte decirlo, pero es la realidad”, relató.