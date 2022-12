Pedro Ruiz compone un poema de Fin de Año para Cristina Pedroche

Que Pedro Ruiz es un poeta no es una novedad para nadie, puesto que en sus versos descansan siempre sus opiniones más ácidas sobre cualquier tema de actualidad. El showman, presentador y escritor sigue al pie del cañón y a través de sus redes sociales suele verter todo tipo de declaraciones sobre el tema que él considera del momento. Es por ello que nadie se ha asustado al ver que enmarcado en su “Versito del día”, la protagonista ha sido la presentadora Cristina Pedroche, ya en capilla para dar las campanadas de Finde Año de Antena 3 desde la Puerta del Sol acompañada de Alberto Chicote.

Un año más, la cadena de Atresmedia ha elegido a la popular pareja de Pedroche y Chicote para que acompañen a los espectadores durante los minutos previos a que se cumplan las doce de la noche y más allá. El año pasado, juntos establecieron el hito de ser la primera cadena privada en arrancarle a Televisión Española las mejores audiencias en las campanadas. En la emisión de 2021, consiguieron que 7,5 millones de espectadores de media (37,9% de cuota de pantalla) siguiesen el programa.

Un año más, Pedroche y Chicote ya han estado calentando las redes y las televisiones sobre cómo será el espacio que presentarán y, por supuesto, el vestido que esa noche llevará la colaboradora de “Zapeando”. “Lo que me preocupa es que todo salga perfecto, todo salga como yo me lo he imaginado y salir, cuando todo ha terminado, con la cabeza bien alta y decir ‘¡olé, Pedroche, que lo has vuelto hacer!’. Pero sobre todo, estar orgullosa de mí misma, superar mis expectativas y superar mi nivel de perfección. ¡Este año es el año!”, explicó ella al respecto.

Unas horas antes del evento, Pedro Ruiz ha querido subirse al carro del Fin de Año con unos emotivos versos sobre Pedroche en los que pone de manifiesto lo que opina sobre el suspense que levanta el diseño de la presentadora. “Pedroche se pinta el cuerpo para dar la ‘campanada’. El personal pierde el sueño. Aquí no ha cambiado nada. Una moza de buen ver convoca a la multitud con los recursos de ayer: Mostrarse de norte a sur! No es lo de ‘la Pedroche’ de novedad un derroche!”.

Nos imaginamos que el propio Ruiz estará pendiente del vestido de este año que Pedroche ha adelantado que se trata más bien de un body painting y de una capa confeccionada por un centenar de personas.