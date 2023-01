Cristina Pedroche: “No quería anunciar nada. Nunca usaría ni una exclusiva, ni un programa de televisión para contar mi vida privada”

A pocos días de haber presentado un año más las Campanas Cristina Pedroche volvió a “Zapeando”, a pesar de que reconoció que estaba cansada y que tenía ganas de encerrarse unos días en casa a descansar.

Cristina mostró estar satisfecha por los resultados de audiencia al haber logrado liderar por segundo año consecutivo. Un hecho insólito que por segunda vez logra una cadena privada desbancar el liderato de La 1. Pero también sabe que nada le libra de las críticas: “Ya dije aquí que empecé a dar las Campanadas muy de moda y que cada vez era más arte. En el arte, tienes que tener un poco más de inquietudes dentro y saber que esa paloma es una obra de arte. Puede parecerte más bonita o no, pero eso es arte. Y es preciosa”, dijo.

La gran noticia: el embarazo

Dani Mateo, que también dio las Campanadas en laSexta, le felicitó por su embarazo. “Mucha gente de mi familia tampoco se enteró por los medios que había que enterarse. Voy a reflexionar esta semana y ya veremos lo que sucede”, apuntó Pedroche, que quiso dejar clara su postura: “Hay mucha gente que está diciendo que yo quería anunciarlo en Campanadas. No. Yo no quería anunciar nada, porque mi vida privada es mi vida privada”.

“Nunca usaría ni una exclusiva, ni un programa de televisión para contar mi vida privada”, y a colación de este tema aclaró que tampoco había varias opciones de vestido porque se hubiera filtrado la noticia. “Esta es la opción única, no hubo una opción A y cambiamos a la B o la C. No. Solo hay un vestido. Si algún año le pasa algo a ese vestido... saldré en vaqueros aunque Josie me mate”.

Josie, el diseñador de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche quiso explicar cómo surgió la idea del vestido muy unida a la explosión de la guerra. “Yo tenía claro que durara lo que durara esa guerra, yo ya quería hablar de la paz. Yo no hablo de las cosas malas y me gusta dar un mensaje positivo. Sabía que iba a ser emocionante y muy bonito”, admitió.

Josie quiso aclarar algunas cosas: “Estabas especialmente increíble. Ella tiene una piel que todos quisiéramos en verano. Esto ha pasado todos los años y es envidiable que siempre es una piel que no se altera, es el mismo color. Tiene un color especial, está especialmente guapa y creo que es la más valiente, porque apuntarse a esto es muy complicado y se lo agradezco, porque ha sido la más lista una vez más. Otra me hubiese dicho: me puedes poner un ribete de marabú y dejarme en paz. Eso me lo hubiese dicho otra persona, Pedroche no dice eso y va más allá. Para mí eso es ganar”, resaltó el diseñador.