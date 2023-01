«Happy Valley», cuando el final feliz es lo de menos

Siete años después regresa «Happy Valley» (hoy en Movistar Plus+) para contar el desarrollo del nieto de la protagonista y cómo ha crecido en un entorno familiar francamente desestructurado. La serie británica se despide definitivamente con esta tercera temporada en la que muchas cosas han cambiado, pero no todas.

Hablamos con Siobhan Finneran, actriz que interpreta a Clare, quien ejerce de tía y casi de segunda madre del joven Ryan: «Tanto Catherine como mi personaje ejercen de madres, aunque Clare se dedica más a intentar cubrir las carencias afectivas de la ausencia paternal. Pero uno de los puntos más atractivos de esta temporada es presenciar la evolución de Ryan. Cuando dejamos la serie tenía nueve años y ha vuelto con 16, hecho ya un hombre». La serie es una demostración de que se puede sacar a un niño adelante bajo cualquier circunstancia, aunque cueste mucho sacrificio y dedicación. De hecho, «Happy Valley» dibuja un escenario radical, en el que el padre biológico de Ryan busca ponerse en contacto con él desde la cárcel, algo que Catherine intentará evitar por todos los medios.

Esta serie británica de la BBC acumula cinco BAFTA y una envidiable crítica, pero esto no ha hecho que su equipo pierda el rumbo: «Los premios nunca deben ser el objetivo final, me importa más la opinión de los espectadores y no decepcionarles. Haber creado una comunidad de fans de la serie en todo el mundo es el mayor premio que me llevo», comparte la actriz británica.

La serie esconde un mensaje reivindicador, incluso más allá de la trama. En 2014, cuando arrancó el rodaje no era habitual que las historias de ficción estuviesen protagonizadas por mujeres de más de cincuenta años. Parecía que esas historias no interesaban. Pero «Happy Valley» acabó siendo pionera de un fenómeno que ha despertado réplicas en todo el mundo. «Hemos tenido que esperar mucho tiempo para que la industria evolucione y genere mayor diversidad de personajes femeninos. Es muy importante que toda clase de mujer pueda encontrar referentes en la ficción».

Pero la custodia de Ryan no será la única preocupación de la protagonista, precisamente su hermana Clare le supondrá otro quebradero de cabeza. El personaje que encarna Siobhan ha vuelto a recaer en la drogodependencia y es una coyuntura que desestabilizara el núcleo familiar. Aunque sabe que es un papel delicado, Siobhan reconoce que «no tuve que hacer una investigación profunda sobre las adicciones», ya que para ella es una realidad que todos hemos tenido cerca alguna vez y «es importante que se empiecen a contar estas historias desde otro punto de vista».

Para esta experimentada actriz ha sido toda una vivencia reencontrarse con el mismo elenco siete años después y retomar la historia, aunque «teniendo en cuenta la evolución y el desarrollo de los personajes». «Trabajar con la gestión del pasado y el paso del tiempo, como un elemento más, ha sido muy enriquecedor». Por otro lado, «Happy Valley» también ha sido un referente en la exportación de la ficción británica a través de las plataformas y operadores internacionales, como ahora Movistar Plus+. «Creo que no solo hay que preocuparse porque la esencia de los personajes británicos llegue a todo el planeta, sino también de que llegue de forma íntegra y auténtica».

La serie ha ganado cinco BAFTA: a mejor serie dramática y mejor guion en 2015 y 2017, y mejor actriz protagonista (Sarah Lancashire). James Norton y Siobhan han sido nominados como actor y actriz de reparto.