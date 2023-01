Expulsión de Cayetana Guillén Cuervo y percance serio de Anabel Alonso en “Masterchef Especial Navidad”

La tercera entrega y ecuador de “Masterchef Especial Navidad” acabó con la casi previsible expulsión de Cayetana Guillén Cuervo y con el menos previsible accidente en un dedo de Anabel Alonso. Hubo sobresaltos de todo tipo en el transcurso de la noche en el programa estrella de La 1. Fue cortando el pan con la máquina cómo Anabel sufrió el el corte de la uña que le puso en apuros.

"Me llevo estos compañeros maravillosos a los que admiro y quiero. Carmina te he descubierto en esta edición, has sido como mi madre aquí y te amo" @cayetanagc https://t.co/5KB3O2Hudc #MCNavidad pic.twitter.com/54n8SXx0gk — MasterChef (@MasterChef_es) January 2, 2023

En el programa siguen quedando en pie de guerra Mario Vaquerizo, Florentino Fernández, Boris Izaguirre, la Terremoto de Alcorcón, Carmina Barrios y por supuesto la propia Anabel Alonso.

A tartazo

Como ya había anunciado, el programa comenzó con el recibimiento por parte del jurado con unas tartas de merengue que tuvieron que comer los aspirantes a bocados y sin las manos. Toda una hazaña. Era la manera de elegir equipo para la prueba de exteriores, aunque ellos no lo sabían.

La cosa quedó así repartida:

Equipo Rojo: Cayetana, Mario y Anabel.

Equipo Azul: Carmina, Boris y Flo, mientras que Terremoto fue capitana de ambos.

Con La Roja

En la Ciudad del Fútbol de las Rozas, el campo de entrenamiento de la Selección Española de Fútbol masculina y femenina, fue donde los aspirantes tuvieron que cocinar un menú saludable para los 70 jugadores de La Roja.

Entre los invitados se encontraron Marco Asensio, Álvaro Morata y Dani Carvajal.

Qué bonita es Carla por favor, emocionada por cumplir un sueño. Se merece todo lo mejor #MasterChef pic.twitter.com/pr0s3AuXrF — MasterChef (@MasterChef_es) January 2, 2023

En el cocinado reinó el caos más absoluto presidido por La Terremoto de Alcorcón y fue entonces cuando ocurrió un poco de todo. Juanma Castaño colaboró para hacer de árbitro en el cocinado, pero no con demasiado éxito. Y en esas Anabel Alonso se cortó la uña cortando el pan. “Me he rebanado la uña, me he rebanado la uña”, decía.

Al final, Carmina, Boris y Flo resultaron los ganadores con la capitana.

Hoy despedimos a Cayetana Guillén Cuervo de las cocinas de #MCNavidad. ¡Gracias por tu gran trabajo y entrega! ❤❤❤❤❤❤ https://t.co/5KB3O2Hudc pic.twitter.com/8u6oLON2uX — MasterChef (@MasterChef_es) January 2, 2023

Eliminación

Un cocinado de aprovechamiento dirimía la eliminatoria entre Cayetana, Mario y Anabel. En el supermercado había las típicas sobras de una cena de Nochevieja tan típica en estas fechas. El bloqueo de Cayetana definió su prueba. Y su eliminación. Como ella misma admitió al poco: “Me bloqueaba irme sin tener un mínimo nivel de dignidad. Mi autoexigencia me lleva a sitios chulos pero también me hace sufrir. Es que soy intensa”, apuntó.