Dan Benson, Zeke en «Los Magos de Waverly Place», desvela como Only Fans le ayudó a superar su trauma

El caso de Selena Gómez, protagonista de «Los Magos de Waverly Place» se podría decir que es uno entre un millón. La factoría Disney está lleno de fenómenos infantiles y adolescentes, de los que muy pocos acaban dedicándose al cine o la televisión con éxito. El difícil reto, de mantener el mismo éxito y encanto que alcanzaron en series para niños y adolescentes cuando ya se hacen mayores, esconde muchas historias que años más tardes salen a la luz.

El actor Dan Benson, que interpretaba a Zeke también en «Los Magos de Waverly Place», ha querido desvelar ahora su historia. La fama que alcanzó gracias a la serie, tal y como él ha contado en TikTok, le hizo contactar con muchas mujeres a quienes pasaba fotos y contenido íntimo. Pero su inocencia le hizo fiarse de quien no le convenía y las imágenes acababan tarde o temprano en sitios webs públicos. Así lo explica él: «Básicamente, cuando estaba en la serie ‘Los Magos de Waverly Place’, recibía mensajes de personas todo el tiempo, algunas de ellas eran mujeres que me parecían increíblemente atractivas. Resulta que enviar mensajes a esas mujeres, que resultaron no ser quienes decían ser, no fue la mejor idea, porque les enviaba fotos de desnudos y ellas las tomaban y luego las publicaban en sitios web»

Dan, relata esta experiencia como «un verdadero trauma» que le costó muchos papeles e hizo que su carrera se estancara y su reputación bajara. Sin embargo años después encontraría en Only Fans una vía de escape donde poder compartir el contenido que quisiese y conocer gente nueva. “Decidí dejar de luchar contra eso y, en cambio, ir en la otra dirección y apoyarme por completo en ello y crear una página en lugar de dejar que estas personas vendan mi privacidad. Así que comencé esa aventura el año pasado”, reconoce el actor.

Asegura que en haciendo entretenimiento para adultos “me he estado divirtiendo muchísimo, he conocido a mucha gente realmente genial en la industria y ha cambiado mi vida para bien”.