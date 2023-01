Boris Izaguirre: «Consideré que si no terminaba “El Desafío” después del ictus caería en depresión”

La espera ha terminado y este viernes llega al prime time de Antena 3 (22:00 horas) la tercera edición de “El Desafío”, el talent presentado por Roberto Leal y producido por 7 y acción en el que varios famosos se enfrentarán a las pruebas más duras y a sus peores miedos.

Carmen Ferreiro, directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia Televisión, ha sido la encargada de presentar a cada uno de los protagonistas de esta entrega: Florentino Fernández, Ana Guerra, Laura Escanes, Boris Izaguirre, Mariló Montero, Jorge Blanco, Jorge Lorenzo y Rosa López. Ellos han estado presentes en la presentación para dar fe junto a los jueces Juan del Val y Pilar Rubio de que esta es la mejor edición de “El Desafío” hasta la fecha.

Luego intervino Jorge Salvador para agradecer uno por uno “la valentía” con la que se enfrentaron a las pruebas más difíciles y tuvo unas palabras especiales para Boris Izaguirre: “Como decía Boris, esta edición es insuperable. Y quería decir que durante muchos momentos los concursantes se han jugado la vida”.

Salvador quiso hacer balance y desveló que en el tercer programa, durante la semana de preparación de éste, Izaguirre “sufrió un ictus. Fue llevado al hospital para una intervención muy importante. Le llamé, y le dije, ‘no te preocupes, tengo sustituto’”.

El productor siguió explicando que tras el ok de Boris siguió con el plan, pero “a las tres horas, me llamó y me dijo no, yo voy a volver”. Le expliqué que todavía no había hecho la apnea y me llamó su médico, un mensaje de voz que todavía guardo: autorizo que después de la semana 7 después de la operación puede hacer apnea. Gracias Boris”. El presentador, emocionado recordando el episodio reconoció que “considere que si no terminaba el programa, caería en una depresión”.

La tercera edición del talent comienza este viernes a las 22:00 horas y veremos pruebas llenas de humor y mucho peligro, ya que nos han adelantado que Jorge Lorenzo arderá en llamas, Jorge Blanco se desnudará en el primer programa y habrá invitados como Malú, Taburete, Morat y una orquesta sinfónica para las pruebas musicales e invitados de altura como Cristina Pedroche, Almudena Cid o Roberto Brasero. Asegurada la emoción ya que todos, concursantes y jueces lloran en algún momento, y todos los concursantes han llegado a jugarse la vida.

Roberto Leal ha asegurado que está orgulloso de que niños le paren por la calle para preguntarle por el formato: “Hay valores en este programa como el compañerismo y la superación qe no es normal ver en televisión”.