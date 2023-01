Pérez-Tornero se defiende de las acusaciones de «gastos injustificados en comidas y alcohol en RTVE»

El que fuera Presidente de RTVE, José Manuel Pérez-Tornero, ha vuelto a ser objetivo de los focos tras la publicación de un informe encargado por el Ministerio de Hacienda en el que se concluye que hay unos gastos sin justificar de él y su equipo, que ascienden hasta los 12.000 euros. Ayer todos los medios se hacían eco de estas cifras que apuntaban a irregularidades cometidas por la pasada cúpula de la entidad pública.

Sin embargo, la reacción del expresidente no se ha hecho esperar, visto el revuelo mediático, y esta mañana salía en defensa de él y su equipo a través de Twitter: «Estoy leyendo en ciertos medios que un informe de hacienda sobre el año 2021 en RTVE atribuye a mi equipo presuntas irregularidades en producción y otros. NIEGO LA MAYOR. Casi el 100% de la producción la heredamos del equipo anterior».

Estoy leyendo en ciertos medios que un informe de hacienda sobre el año 2021 en RTVE atribuye a mi equipo presuntas irregularidades en producción y otros. NIEGO LA MAYOR. Casi el 100% de la producción la heredamos del equipo anterior. Abro hilo. — José Manuel Pérez Tornero (@1JMPTornero) January 12, 2023

Tornero ha proseguido extensamente aclarando que «la mayoría de nombramientos de mi Equipo no tomaron posesión hasta mediados del 21. No pudimos implementar ningún cambio normativo hasta finales de año. Heredamos, pues, el consejo actual y mi equipo toda la normativa que Hacienda critica ahora. No ha habido irregularidades en ningún tipo de gastos de relaciones públicas en mi período. Si Hacienda ha planteado alguna sugerencia sobre documentación al respecto, a mi no se me ha pedido».

El expresidente de RTVE concluía lanzando graves acusaciones y asegurando sentirse víctima: «Tengo la sensación de estar siendo objeto de una campaña de desprestigio, que apunta, de hecho, contra la radio televisión pública y contra la profesionalidad y honradez de sus directivos y trabajadores. No es justo, en estas circunstancias, quedar indefenso, porque no conozco aún ni de qué se acusa a mi equipo y a RTVE. Por eso reclamo a la actual presidenta interina conocer el famoso informe. No es justo desprestigiar así el servicio público».