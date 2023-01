Aritz Aren, el bailarín que aspira a defender a España con ‘Flamenco’ en Eurovisión 2023

Aritz Arén se lanza al estrellato como cantante como uno de los 18 aspirantes del segundo Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión 2023 con “Flamenco”.

“Es solo mi primer paso. Ojalá desemboque en Eurovisión, pero sea como sea, mi carrera de cantante empieza aquí y ya no acabará nunca”, desea el cantante ante EFE.

Pese haberse planteado dar el salto a la música, el artista asegura que es “bastante inseguro y perfeccionista”, aunque cuándo le propusieron asistir al certamen no se lo pensó, ya que para él era “una pasada” el proyecto.

Aritz estuvo viviendo 6 años en China como bailarín, donde se replanteó su inicio en la música. “No dejaba de pensar que quería dedicarme a cantar, pero aún no me había formado para ello”, explica en la entrevista con el medio.

Fue en su vuelta a España y el casting de “Fama”, en 2019, donde “con toda su cara” se presentó diciendo que “volvía no solo para ser bailarín, sino para dedicarme a la música y que el concurso, aunque fuese de baile, era una forma de hacer contactos”, según ha declarado a EFE.

Posteriormente, se formó en centros de canto como la academia de Carlos Marco en Madrid. El exintegrante de Auryn formó parte de la creación del tema ‘Flamenco’ que finalmente sería interpretado por Aritz: “Yo recibí el tema por otra parte y no sabía que era suyo. Me comentaron que buscaban a quien pudiera defenderlo, no un bailarín sino alguien con carisma que supiera venderla en el escenario”, explica en la entrevista.

Con un sonido próximo al de su cantante favorita, Camila Cabello, Arén defiende que “‘Flamenco’ representa eso que fuera de España creen que somos”. Para ello, ha trabajado su puesta en escena de la mano del director creativo y coreógrafo británico Nathan J. Clarke.