“The Last of Us” y su capítulo 3, el más alejado del videojuego

El estreno del capítulo tres de “The Last of Us” está dando que hablar. Y no sólo por la excelencia de la factura de la ficción protagonizada por Pedro Pascal, si no porque los fans del videojuego han notado que de los tres estrenados, el tercero es el que más separa la historia del juego con la serie.

En el tercer episodio se narra la relación entre Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett), personajes clave en el videojuego, pero que el guión se ha tomado la libertad de llevar por otros derroteros.

(Atención spoilers) En el juego de PlayStation, Joel y Ellie tienen que enfrentarse a un montón de zombies para conseguir localizar a su amigo Bill y con él conseguir obtener un coche. El primer cambio llega ahí, cuando el vehículo lo cogen porque el susodicho ya está muerto y la trama se centra en Bill y Frank.

Este cambio narrativo ha sido explicado por los creadores de la serie, Neil Druckman y Craig Mazin en declaraciones a “The Hollywood Reporter”: “Lo que nos desviamos del juego tiene que ser proporcional a lo bueno que es”, adelantó Druckman, al tiempo que su compañero matizó que “Frank fue mencionado en el juego pero sin darle importancia. Aquí tenemos la oportunidad de explorar esta relación y, obviamente, hacer algunos cambios. La idea era tan buena que no me importó que fuera diferente”.

Además, detallaron que tenían muy claro el enfoque: “En el juego, la forma en que construyes la relación con Bill es luchar junto a él. Hay una escena en la que Joel cae en una trampa y Ellie tiene que salvarle. Es emocionante y una de las partes más memorables del juego. Creo que una adaptación menor sería como: ‘Esta secuencia de acción tiene que ir en el programa’. Mientras que Mazin estaba como: ‘No, no te concentres en eso, está sucediendo algo interesante con este souperviviente y este compañero que tenía. ¿Cuál es esa historia? Exploremos eso. Vamos a desarrollar eso’”.

“Podemos mostrar el paso del tiempo, algo que no vimos en el programa”, agregó Mazin que aseguró que la idea de explorar “el tema básico de estos dos tipos de amor. Está lo que yo llamo ‘amor franco’. Es muy enriquecedor, es extrovertido. Literalmente lo dice: ‘Prestar atención a las cosas es cómo mostramos amor’. Eso es genial. Gracias. Y luego está el amor de Bill, que es violento porque es protector. Y gran parte de lo que trata esta serie es cómo el amor nos empuja en estas diferentes direcciones y que puede resultar contraproducente de manera dramática. Esta historia no. Su historia es realmente feliz. Incluso si es triste, es feliz. Ellos ganan”, concluyó el showrunner.