Seis documentales de Netflix, HBO y Amazon Prime que merece la pena ver antes de que desaparezcan del catálogo

“Disclosure: ser trans en Hollywood”

Netflix tiene en su catálogo este documental dirigido por Sam Feder en 2020 en el que se examinan 100 años de cine para ver el papel de las personas trans. En él participan actores y creadores como Laverne Cox de “Orange is the new black”, Michaela Jaé de “Pose” o Lilly Wachowski. Según Teo Bugbee de “The New York Times”, “se apoya en los entrevistados para dar contexto a las películas antiguas, pero la pasión y el conocimiento que estos demuestran le da fuerza a este formato convencional e incluso genérico.”

“The Defiant Ones”

Los amantes de la música, y en especial del hip hop, deben ver antes del martes 31 enero, esta serie documental de cuatro episodios que presenta las carreras profesionales del productor discográfico Jimmy Lovine y el famoso rapero Dr. Dre, quienes forman una de las duplas más poderosas de la industria. También en Netflix.

“Biking Borders”

Interesante iniciativa la de este documental en el que Max y Nono viajan en bici desde Berlín hasta Pekín, 15.000 kilómetros, recogiendo donativos para construir una escuela en Guatemala. La plataforma de la gran “N” roja la tiene en su catálogo hasta el 31 de enero de 2023.

“De una manera humorística y honesta, la película muestra que cualquier cosa, realmente cualquier cosa, es posible si realmente lo quieres. A pesar de que ambos odian las bicicletas, Max y Nono llegan a China en 9 meses mientras miles de personas siguen su viaje en vivo a través de Instagram. Cómo se las arreglan para viajar a través de la nieve, el hielo, el desierto y los ríos, huir de los animales salvajes y finalmente construir dos escuelas para más de 1500 niños se muestra en una combinación única de hermosas tomas e historias de Instagram sin editar”

“Woodstock”

Documental que emite Movistar Plus + hasta este 31 de enero. Dirigido por Michael Wadleigh, recoge los tres días de música, paz y amor que se vivieron en 1969 en el mayor espectáculo de Rock and Roll de la historia: el de Woodstock. Además de las actuaciones musicales y de la organización del evento, la película muestra el contexto social y político de la sociedad americana de la época.

“Folklore: las grabaciones en Long Pond Studio”

El documental menos conocido de Taylor Swift (2020), que sorprendió a medio mundo con el aclamado Miss Americana (disponible en Netflix), se acerca en Disney+ de una forma personal a las composiciones de la artista.

Desde los estudios de Hudson Valley, Swift repasa canción por canción de la mano de sus productores habituales: Aaron Dessner y Jack Antonoff. En la pieza nos desvela el significado de cada tema del álbum.

“Going Clear: la Cienciología y la Prisión de la Fé”

El documental es un repaso a las bases de esta iglesia pero destapando uno a uno los escándalos que han surgido en su seno. Además, cuenta con entrevistas a John Travolta o Spanky Taylor, antiguos miembros que se someten a un detector de mentiras. Disponible en HBO Max y basado en el libro de Lawrence Wright, la película de Alex Gibney es una provocativa exposición del funcionamiento interno de la Iglesia de Scientology, equilibrando entrevistas de ex miembros con una historia perspicaz, incluidos los orígenes de la organización y un perfil de su fundador, el autor de ciencia ficción L. Ronald Hubbard. .