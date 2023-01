The Last of Us: cuántos capítulos tiene la serie y cuándo se estrena cada uno

Este lunes se ha estrenado el tercer capítulo de la serie revelación de este año, “The Last of Us” en HBO Max. Los pronósticos siguen favoreciendo a una de las mejores adaptaciones de un video juego a serie que se recuerdan y cuenta con un 9,3 de puntuación en IMDB.

La coproducción de HBO Max y Sony cada vez gana más adeptos, incluyendo a los fanáticos del juego creado en 2013. La inversión de 100 millones de dólares presenta una historia postapocalíptica en la que un hongo consigue crear no muertos. Los protagonistas absolutos son Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie. Joel y Ellie, una pareja conectada a través de la dureza del mundo en el que viven, se ven obligados a soportar circunstancias brutales y asesinos despiadados en un viaje por la América posterior a una pandemia. Ellie parece tener algo especial y se vuelve peligroso estar cerca de ella porque parece poseer la inmunidad a la infección y todo el mundo la quiere.

La primera temporada parece circunscribirse al primer juego de la saga y tendrá 9 capítulos, a razón de uno por semana cada lunes. El primer episodio duró 85 minutos y el tercero 80, pero la idea es que se normalice en duración sobre los 50 minutos o la hora.

Aquí el calendario de estrenos:

The Last of Us’ capítulo 1 : 16/1/2023 a las 9 de la mañana

‘The Last of Us’ capítulo 2 : 23/1/2023 a las 3 de la madrugada

‘The Last of Us’ capítulo 3 : 30/1/2023 a las 3 de la madrugada

‘The Last of Us’ capítulo 4 : 6/2/2023 a las 3 de la madrugada

‘The Last of Us’ capítulo 5 : 13/2/2023 a las 3 de la madrugada

‘The Last of Us’ capítulo 6 : 20/2/2023 a las 3 de la madrugada

‘The Last of Us’ capítulo 7: 27/2/2023 a las 3 de la madrugada

‘The Last of Us’capítulo 8 : 6/3/2023 a las 3 de la madrugada

‘The Last of Us’ capítulo 9: 13/3/2023 a las 3 de la madrugada

Segunda temporada

La serie de los co-creadores Craig Mazin (creador ganador del premio Emmy de “Chernobyl” de HBO) y Neil Druckmann (creador y escritor de la franquicia galardonada “The Last of Us” y copresidente de Naughty Dog) ha supuesto el segundo debut más grande de HBO solo por detrás de “La casa del dragón”, después de una semana completa de disponibilidad en el servicio. El episodio 1 ahora suma casi 21 millones de espectadores a nivel doméstico en Estados Unidos, más de 4.5 veces más que su audiencia de la noche de estreno.

El episodio 2 de THE LAST OF US registró 5,7 millones de espectadores en HBO Max y transmisiones lineales en los EE. UU. el domingo por la noche, según Nielsen y datos propios, añadiendo más de 1 millón de nuevos espectadores frente al estreno de la serie. Este salto del 22% marca el mayor crecimiento de audiencia en la segunda semana para cualquier serie dramática original de HBO en la historia de la cadena.