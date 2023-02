Rumbo a Liverpool 2023

La cuenta atrás para el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 ya está en marcha. Quedan menos de 100 días para que Liverpool albergue la LXVII edición del certamen que ha vuelto a recuperar su esplendor gracias al relanzamiento que de él han hecho todos los países implicados. Frente al televisor 160 millones de personas (en 2022) verán a los 37 países participantes intentar ganar el micrófono de cristal y tomar el relevo de Ucrania, que con Kalush Orchestra consiguió ganar en Turín el año pasado. Pero hasta que lleguen las fechas, del 9 al 13 de mayo, cada delegación deberá recorrer un camino lleno de reglas y citas hasta poder subirse al escenario del Liverpool Echo Arena. Los 37 países participantes en esta edición son Albania, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Bélgica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia (finalista), Georgia, Alemania (finalista), Grecia, Islandia, Irlanda, Israel, Italia (finalista), Letonia, Lituania, Malta, Moldavia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, San Marino, Serbia, Eslovenia, España (finalista), Suecia, Suiza, Ucrania y Reino Unido (finalista).

Primero, todos los países tienen «hasta mediados de marzo» para elegir al artista y la canción que les representará en Eurovisión, mediante cualquiera de los métodos designados por las normas de Eurovisión: selección nacional televisada, proceso interno o uno mixto. La selección llevada a cabo por España en el Benidorm Fest este fin de semana y que ha concluido con la victoria de Blanca Paloma, no es ni mucho menos la última, a pesar de que algunos empezaron en diciembre de 2022. Aún quedan República Checa el próximo martes, Italia y su famoso San Remo, Malta, Croacia, Estonia, Letonia y Lituania, Dinamarca y hasta 12 países más. Este año se han quedado fuera Bulgaria, Montenegro y Macedonia del Norte por diversos motivos. Los últimos procesos de selección serán Portugal (Festival da Canção) y Suecia (Melodifestivalen), que decidirán su candidato el sábado 11 de marzo. A partir de ahí la suerte está echada. Y si bien la mayor parte de los espectadores se concentrarán en las dos semifinales (martes 9 de mayo y jueves 11) y en la gran final (sábado 13 de mayo), el Festival en total son dos semanas de eventos y citas. Todos los participantes ensayan individualmente en el escenario dos veces para cada espectáculo empezando hasta dos semanas antes de la final. La ciudad anfitriona, Liverpool, organiza un Eurovision Village gratuito para entretener a los visitantes y los propios ciudadanos. Se convierte así en una plataforma para que los participantes actúen, DJs, eventos especiales y visionado público de los espectáculos retransmitidos desde el Arena. Eurovision Village 2023 estará ubicado en Pier Head y sus alrededores en la ribera de Liverpool. Pier Head tiene muchas atracciones famosas y lugares de interés para visitar, como la estatua de los Beatles, el ferry Mersey que atraca frente al edificio Mersey Ferries y The Three Graces. También entrará en funcionamiento el EuroClub, el lugar oficial de fiestas de Liverpool para fiestas especiales, las fiestas posteriores oficiales y las actuaciones de los participantes. EuroClub 2023 estará ubicado en Camp and Furnace en Liverpool, y abrirá desde el viernes 5 de mayo hasta el sábado 13 de mayo. Las entradas para EuroClub están a la venta desde principios de 2023 e incluirán pases diarios y semanales.