La excolaboradora de «Todo Es Mentira», Elsa Ruiz, desvela por qué desapareció del programa de Risto

La comunicadora Elsa Ruiz, habitual hace un tiempo en el programa de Cuatro «Todo Es Mentira», ha sorprendido a sus seguidores con una publicación en vídeo en el que hablaba sobre una mujer. Al final del vídeo reconocía que la mujer de la que habla es ella misma.

Así Elsa ha querido zanjar los rumores sobre su desaparición en el programa presentado por Risto. Elsa ha desvelado que un día la llamaron asegurando que «por protocolo covid» iban a reducir el número de colaboradores por cada programa, algo que a ella le pareció totalmente lógico. Sin embargo, «los siguientes días empecé a notar que el volumen de colaboradores no había bajado y yo seguía en casa».

Nunca más le volvieron a llamar y «ni siquiera me dejaron despedirse», algo que otros compañeros sí han podido hacer, tal y como reclama Elsa. Pero la comunicadora supo mirar hacia delante y entró en un programa del que guarda un gran recuerdo. Pero al final de su publicación la comunicadora se abría completamente reconociendo que el verdadero motivo por el que se ha alejado últimamente de los medios es el cuidado de su salud mental. Elsa aprovechaba también para pedir una oportunidad, pero no quiere que la contraten solo por ser «una chica trans que no ha salido en veneno, soy mucho más», zanjaba.