HBO Max eliminará esta famosísima saga de acción de su catálogo este martes 7 de febrero

Si le sobran 14 horas podría darse un atracón con una de las sagas más famosas de los últimos años. Estrenada en 2001, “The fast and The Furious” es una de las franquicias más rentables del cine y representativa de las persecuciones, carreras callejeras, robos, espías y familia. Actualmente se encuentra en su totalidad en HBO Max, y algunas en Movistar+ (la 1 y la 7 no). Pero de la primera plataforma su momento de caducidad ha llegado: 7 de Febrero de 2023.

La primera película se estrenó en 2001, lo que inició la tetralogía original de películas centradas en las carreras callejeras ilegales y culminó con la película “Fast & Furious” (2009). La serie hizo la transición hacia atracos y espionaje con “Fast Five” (2011) y fue seguida por cinco secuelas, la más reciente, “Fast X” , se estrenará en mayo de 2023. Las películas principales se conocen como The Fast Saga .

Además de series de televisión (Netflix), juguetes, vídeojuegos, espectáculos en vivo y atracciones de parques temáticos, Universal incluyó una película derivada “Fast and Furious presente: Hobbs and Shaw” de 2019. Hay álbumes de bandas sonoras de todas las cintas y dos cortometrajes. Es la franquicia más grande de Universal y la octava serie de películas con mayor recaudación , con una recaudación bruta combinada de más de $ 6 mil millones. EL nombre original procede de la película de 1954 de Roger Corman “The fast and the Furious”.

El 30 de noviembre de 2013, Walker murió en un accidente con su coche, con la filmación a medio terminar. Después de la muerte de Walker, la filmación se retrasó para reescribir el guión, y sus hermanos, Caleb y Cody , fueron utilizados como suplentes para completar las escenas restantes. Las reescrituras del guión completaron los arcos de la historia de los personajes de Walker y Brewster. Se contrató a la empresa de efectos visuales Weta Digital para recrear la imagen de Walker. La película tuvo que retrasar su estreno hasta abril de 2015, donde se convirtió en la película más taquillera de la franquicia, recaudando 1.500 millones de dólares. También fue la más críticamente exitosa, con elogios dirigidos a las secuencias de acción de la película y su emotivo tributo a Walker.