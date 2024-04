La actriz de "Bridgerton" que pidió una claúsula para enseñar a sus padres una versión menos sexual

Siempre han corrido rumores sobre las extrañas peticiones que hacen los actores de series y películas a la producción para rodar. Hablamos de cláusulas en sus contratos que hablan de especificaciones y condiciones a veces extrañas para participar en la producción. Ahora de la mano de una de las actrices de la serie de Netflix "Los Bridgerton", Nicola Coughlan, que confesó que pidió por contrato un trato especial para sus padres.

Nicola Coughlan, que interpreta a Penélope Featherington, será la protagonista de la tercera entrega de la serie que se centrará en la historia de amor entre Colin Bridgerton (Luke Newton) y Penelope. La actriz, que acudió a una entrevista con "SiriusXM Hits 1", desveló entonces algunos detalles sobre la ficción y también sobre "Big Mood", una comedia de Channel 4 que protagoniza y en la que hay alguna escena con desnudez que intentó esconder a su madre. “Hay una escena atrevida en Big Mood, no al nivel de Bridgerton y había evitado enseñársela. Hice un programa de entrevistas en Irlanda en el que ella estaba entre el público, y la mostraron. Y me dije: ‘Bueno, ya no puedo controlarlo”.

Ante la posibilidad e que pasase lo mismo con la serie de Shonda Rhimes, la actriz cerró un acuerdo con la producción: “Está literalmente escrito en mi contrato”, explicó y se trata de una cláusula especial en que se realizara una versión alternativa de la serie con menos desnudos suyos para poder enseñársela a sus progenitores. La explicación es que Nicola fue criada en una familia católica irlandesa y eso marca: "Crecí como católica irlandesa. Así no es como nos relacionamos”. También desveló que su madre sí que ha visto alguna escena aunque "cuando vio Bridgerton por primera vez, no sabía que iba a ser tan picante”, y tras intentar que no viera nada que pudiera turbarla, "aparece un trasero, el precioso trasero de Jonathan Bailey, a los dos minutos del primer episodio. Pero ahora le parece fantástico y muy divertido y no para de hablar de traseros”.