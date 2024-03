La actriz de "Los Soprano" que liquidó su hipoteca en cinco minutos con Onlyfans y "Los Soporno"

La actriz Drea de Matteo (Nueva York, 1972) conocida por su papel de Adriana La Cerva en la serie de televisión de HBO Max, "Los Soprano" hizo un movimiento arriesgado para saldar sus deudas hipotecarias. La intérprete ha confesado que se dejó aconsejar por sus hijos y se abrió una cuenta en el popular sitio de contenido subido de tono Onlyfans: "Me salvó la vida".

La intérprete saltó a los medios tras negarse a recibir la vacuna contra la Covid, lo que le costó quedarse sin trabajar durante años y la llevaron a la ruina, con tan solo 10 dólares en el banco según confesó. Sin embargo, a sus 52 años, y aunque inicialmente era bastante reacia, se abrió un perfil en la conocida red de intercambio de contenido picante Onlyfans y resultó tan lucrativo que en tan solo cinco minutos logró salvar su casa de la ejecución hipotecaria del banco. Además también explicó que sobre sus espaldas tenía la carga de ocuparse de su padre que padece demencia.

En declaraciones exclusivas al sitio web de "Daily Mail", la actriz habló literalmente que ese movimiento "Nos salvó. Onlyfans me salvó la vida. No puedo creer que esté diciendo esto, pero realmente nos salvó". Con dos niños pequeños a su cargo más su padre, la intérprete confiesa que cualquiera puede condenarla por hacerlo, pero le permitió seguir viviendo e incluso inaugurar su propio negocio, Ultrafree, una marca de ropa urbana inspirada en su hijo Waylon de 12 años. Fotografía tras fotografía sus deudas desaparecían y ha resultado un lucrativo negocio que la ha salvado de la ruina.

Página de Onlyfans de la actriz Onlyfans

Su idea original pasaba por un podcast "controvertido" con su marido Robbie, pero confesó a Fox News en septiembre de 2023 que "todo el mundo estaba en ropa interior y siendo sexy en Instagram y yo no hacía eso, pero podía hacerlo y que me pagasen por ello. No sé por qué no se me ocurrió antes". En cuanto se unió, con su perfil con el subtítulo "Los Sopornos" las redes sociales hicieron de altavoz congregando a miles de usuarios dispuestos a pagar por verla en fotos subidas de tono, incluso con ropa del rodaje de "Los Soprano" que aún conserva. "Mis hijos fueron quienes dijeron: 'Hazlo'", confesó y a los críticos les desea que nunca tengan que pasar por su situación económica.