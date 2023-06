La acusación de Raquel Bollo y Manuel Cortés a Isa Pantoja que deja en evidencia el fin de su relación en 'Supervivientes 2023'

‘Supervivientes 2023’ volvió a regalar varios momentos en su gala dominical, ‘Conexión Honduras’, presentada por Ion Aramendi. El regreso de Manuel Cortés, tras ser obligado a abandonar el concurso debido a un problema de salud, causó pasiones y reproches. El ex concursante llegaba al plató de Telecinco a la vez que era recibido por su ex compañera, y con la que demostró tener más que una simple amistad, Katerina Safarova.

"Somos dos chavales que se gustan, que se atraen, lo más normal del mundo", comenzaba a decir Manuel para luego reconocer que ha habido más besos de los que se han visto. La modelo rusa, por su parte, confesó estar muy contenta de volver a verle además de dejar claro las ganas que tiene de conocerlo fuera.

Manuel Cortés y Katerina Safarova se reencuentran en el plató de 'Supervivientes 2023' Mediaset

Momentos antes de este reencuentro, tocaba hacer un repaso del ex superviviente en el reality. El programa le mostraba las veces que había discutido con Asraf Beno y el efecto que había causado en España, especialmente los enfrentamientos entre Raquel Bollo, madre del concursante, e Isa Pantoja, novia del míster y prima también de Manuel. Tras ver los enfrentamientos entre Beno y Cortés, la pequeña del clan Pantoja le pedía explicaciones a su primo por el trato que tuvo hacia su chico.

Manuel no dudó en dar su versión de los hechos pero tras varios reproches por parte de ambos, el ex concursante sacó a la luz las rencillas familiares que existen entre ambos fuera del concurso de Mediaset. "Qué poco me conoces. Cómo se nota que somos primos pero qué poco me llamabas por teléfono y qué poco te juntabas conmigo", le espetó Manuel a Isa. "Me parece un golpe muy bajo que me digas eso", le respondía ella. "Yo he estado a punto de morirme en un hospital y tú a mí no me has llamado. Y mi padre se ha muerto y tú no me has llamado", continuaba él.

‘’A mí no me puedes reprochar eso, porque yo también te he necesitado en muchos momentos y te has postulado del lado de otra persona que también me ha hecho mucho daño", seguía defendiéndose Isa Pantoja. "Esto no es nuestra vida personal, esto es un concurso, Manuel", concluía ella.

Tras este cruce de palabras y reproches, Raquel Bollo no dudó en participar, sacando las garras, para defender a su hijo a la vez que lanzaba una acusación hacia la defensora de Asraf. Isa reconocía que el problema de salud de Cortés fue una pena ya que fue el causante de ponerle fin a su concurso. ''Te dará mucha pena pero me has tenido enfrente y no me has preguntado ni si quiera estaba él'', comenzaba a decir Bollo para luego culpar a la prima de su hijo de estropearle el concurso a este.

"Cuando tú le dijiste a Asraf lo que le dijiste, esta señora dijo 'uy, lo que ha dicho mi primo, me lo esperaba de cualquier concursante, pero de él no', y ahí se cargó tu concurso. ¡Ella! Tú, que sabes mucho de televisión, se la estás metiendo doblada’’, continuaba diciendo, esta vez cabreada, a su hijo señalando a la pequeña del clan Pantoja.