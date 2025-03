“Lo adopté en secreto”: el testimonio que dejó a Carlos Sobera sin palabras

La cita de este martes en "First Dates" no solo estuvo marcada por la búsqueda del amor, sino también por un relato que hizo historia. Roberto, un camarero vasco, llegó al programa con la esperanza de encontrar a un hombre divertido y humilde, pero terminó dejando una huella imborrable con su testimonio.

El soltero confesó ser un fan incondicional de Isabel Pantoja desde los tiempos en los que la tonadillera aún no se había casado con Paquirri. Para demostrarlo, se subió la manga y enseñó su tatuaje con el rostro de la artista, dejando claro que su admiración era inquebrantable. Pero lo que realmente impactó a Carlos Sobera y al público fue su otra gran historia de vida.

“Fui la primera persona gay que adoptó un niño en Euskadi”, reveló Roberto con orgullo. Su hijo, hoy de 26 años, llegó a su vida con solo tres años. Sin embargo, su camino hacia la paternidad no fue fácil. “Lo adopté como padre soltero porque en aquel momento no podía decir que tenía pareja”, explicó. La experiencia lo llevó hasta Ucrania, donde vivió situaciones tan duras que, al regresar, necesitó casi un año de terapia para procesarlo.

Tras compartir su emocionante historia, Roberto conoció a su cita, David, un asturiano que había trabajado en la hostelería durante 18 años. Ambos conectaron en sus experiencias laborales y en las dificultades del oficio, pero la química no terminó de cuajar.

El principal desencuentro llegó cuando David confesó que era partidario de las relaciones abiertas. “Por ahí no paso”, sentenció Roberto, dejando claro que no era su tipo de relación. A pesar del respeto mutuo, ambos decidieron no tener una segunda cita, cerrando la noche con un intercambio de experiencias, pero sin el flechazo esperado.