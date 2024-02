Adriana Torrebejano en 'La Resistencia': "La gente folla muchísimo"

‘La Resistencia’, el espacio de MovistarPlus+, acogió a la actriz Adriana Torrebejano, que en su día fue colaboradora del programa. La actriz se sentó junto a David Broncano para hablar de la nueva película que protagoniza, ‘Políticamente incorrectos’, y que llega a las salas cinematográficas el próximo viernes 23 de febrero.

Torrebejano volvió a demostrar su sentido del humor y sinceridad a lo largo de la entrevista pero especialmente cuando tuvo que responder a las preguntas sobre “cantidad de dinero en el banco y actividad sexual en los últimos treinta días”. "A ver, es que está mi novio aquí", decía la catalana antes de dar un dato exacto a la vez que miraba a su pareja, la cual le respondió: “a mí no me preguntes”.

"Yo voy a ser honesta. Aquí la gente viene y folla muchísimo. Dicen: 'No, yo me hago pajas tres veces al día"’, comenzaba diciendo. "Como no me pajee en un camerino, lo veo jodido”, añadía a lo que Broncano le aconsejó que lo hiciera pero que echase el pestillo de la puerta.

"Trabajo mucho y me voy muy pronto de casa. A veces es que me voy y está dormido y vuelvo y está dormido", continuaba diciendo la protagonista: "¿Nunca has hecho la de tocar a la puerta?", le soltaba el presentador provocando la risa de todos los presentes y de la invitada. “De lunes a viernes parezco una señora de 95 años ya que llego de trabajar y soy una seta. Luego llega el fin de semana y soy una adolescente de 20 años", concluía diciendo para añadir que eso era como ‘Los juegos del hambre’.

Tras esto, Torrebejano definió a su chico como “atleta de fin de semana”, cosa que él mismo afirmó, en el mismo tono de cachondeo, alegando que de lunes a viernes entrena para estar listo el fin de semana. En cuanto al dinero, Adriana confesó que la cifra que tiene en el banco ronda más que lo que costó la mascletá de Madrid Río, alrededor de 300.000 euros; y menos que lo que cuesta el Falcon en un año.