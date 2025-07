Alba Carrillo, apenada por la situación de Terelu Campos en 'Fiesta': "Podría presentar algo mejor"

La modelo española lleva ya más de una década como presentadora y colaboradora de televisión, empezando en 2012 como líder de Glamour TV en Nova, seguido de 'Hable con ellas' para Telecinco en 2016. Seis años más tarde y para MTMAD lideró el programa 'Nos hemos liado' y el pasado sábado estrenó por fin Alba Carillo 'Pasen sin llamar', producido por WinWin Audiovisual, responsables de otros proyectos para La 2, un talk show junto a Inés Hernand y la influencer Mariona Casas. Además de promocionar este emocionante proyecto dentro de la pequeña pantalla, que debutó el pasado 12 de julio con un aceptable 2,6%, cerca de la media de la cadena, Alba Carillo se ha sincerado con los compañeros de Bluper y ha sorprendido a todos con lo que opina con respecto el fichaje de Terelu Campos por 'Fiesta', además de revelar lo que piensa realmente de 'La familia de la tele', casi un mes después de su cancelación.

Decepcionada con el formato

Alba Carrillo no ha dudado en opinar con franqueza sobre el fichaje de Terelu Campos como presentadora veraniega de Fiesta, programa que conoce de primera mano por su amarga experiencia personal. En una reciente entrevista, la modelo y colaboradora confesó que le da pena ver a Terelu en ese formato, al que considera poco adecuado para alguien de su talla profesional. “Pobrecita. Me da pena por Terelu porque creo que podría presentar algo mejor. A mí me hicieron mucho daño en ese formato, no me parece que trabajen con buenas artes”, comentó Carrillo, mostrando una mezcla de solidaridad y crítica hacia el programa de Telecinco. A pesar de su desacuerdo con la elección, comprende la decisión de su excompañera: “Por lo bien que me cae Terelu, no me gusta el formato para ella, pero hay que comer”, concluyó.

Un final rápido y abrupto

Respecto al final de 'La familia de la tele', Carrillo fue igual de directa. Para ella, la cancelación del magacín de La 1 era algo previsible, una decisión que se venía gestando desde el principio. “Era una crónica de una muerte anunciada porque ni se nos dio la posibilidad de hacerlo”, explicó con resignación. El espacio apenas duró mes y medio en pantalla antes de ser retirado, lo que, según la presentadora, responde más a decisiones externas que a fallos del equipo. Aun así, se niega a calificar la experiencia como un fracaso: “No ha sido ni un error ni un fracaso, porque lo hemos intentado”. También rechazó rotundamente las acusaciones de censura en Televisión Española que hicieron algunos excompañeros de 'Sálvame', como Lydia Lozano. “En RTVE no se censura”, afirmó tajante, sugiriendo que dichas críticas solo buscan justificar los malos resultados o desviar la atención de otros problemas.