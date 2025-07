La liberación de Lydia Lozano tras la cancelación de 'La familia de la tele': "Estaba deseando que se acabara"

Lydia Lozano se ha sincerado recientemente en el podcast 'Mola mazo' con Óscar López, quien ha querido saber su opinión sobre el fracaso televisivo que ha sido la incursión de la constelación 'Sálvame' en RTVE con 'La familia de la tele', cuyos paupérrimos datos de audiencia provocaron que el ente público claudicará el programa el pasado 18 de junio. A pesar de la inversión inicial y de la expectación generada, la mítica contertulia de Telecinco ha sorprendido con su visión acerca del final del magacín vespertino de La 1, y admite que advirtió a sus compañeros que la televisión pública es un "terreno muy duro, con muchas líneas rojas".

Un quiero y no puedo

Según relató, les comentó a Valldeperas, Belén y Kiko Matamoros que el ambiente en la cadena pública era muy distinto al de una televisión privada, donde hay mayor libertad para expresarse. Lozano, que ya había colaborado en el programa ‘Mañaneros’, tenía claro que en RTVE hay muchas "líneas rojas" que no se pueden cruzar. A pesar de sus advertencias, sus compañeros no prestaron atención y se enfrentaron luego a las consecuencias. “Somos como caballos desbocados en una cuadra”, aseguró, para explicar cómo un grupo tan espontáneo y caótico no encajaba en un entorno tan controlado. Durante once meses, el equipo hizo y dijo lo que quiso, incluso hablando de otras cadenas o figuras como Pablo Motos, lo que para Lozano ya auguraba un final complicado.

Uno de los choques más evidentes entre el estilo de los colaboradores y la dinámica de RTVE fue el movimiento constante en plató. Lozano explicó que este tipo de comportamiento no era habitual en la cadena pública y que los cámaras no estaban acostumbrados a ello. En ‘Mañaneros’, ella misma vivió cómo un simple desplazamiento por el plató generaba tensiones con el equipo técnico. Aunque reconoció que los cámaras los trataron con respeto, entendía que su forma de trabajar no encajaba en ese entorno. La periodista confesó en el podcast que llegó a desear que el programa terminara, ya que vivió momentos de gran incomodidad. Para ella, el público de La 1 no es el mismo que el de programas como ‘Sálvame’, y eso dificultó la aceptación. Además, reconoció que tanto ella como sus compañeros llegaron muy estigmatizados a ese nuevo proyecto.