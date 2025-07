Laila Jiménez se revela contra el racismo que ella misma sufre: "Nos basamos en un nombre para atacar"

La periodista y presentadora de televisión Laila Jiménez, conocida por haber presentado los Informativos Telecinco, colabora actualmente en 'Todo es Mentira' tras la salida de Marta Flich. Este lunes, a raíz de la persecución de migrantes en la región de Murcia, ha querido denunciar el episodio de racismo que ella misma padeció.

"Yo me llamo Laila.", ha puesto en contexto, "simplemente, le gustó a mi madre y, como me parió ella, pues me lo puso".

La periodista explica que no sabe "la de veces que yo tengo que recibir lo de 'vete a tu país'". "Que yo a mi país puedo ir en metro, son tres paradas", ha proseguido.

Laila Jiménez ha argumentado que esto se debe a la "ignorancia" y el "no contrastar de dónde es esta chica para seguir con la misma línea de insultos, todo es porque no queremos ir más allá".

"Y ya no es atacar la identidad, va mucho más allá. Nos basamos en un nombre para atacar y se acabó la cosa", ha reflexionado.

Risto Mejide ha querido sumarse a sus palabras añadiendo que "utilizar la procedencia como insulto me parece de un problema del que insulta", mientras que la periodista ha finalizado su discurso lamentando que "no se puede luchar contra algo que parece tan evidente. Además, no me parece justo que mi respuesta tenga que ser 'no soy marroquí' porque esa no es la defensa. Y, claro, es muy difícil romper eso".