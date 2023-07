Alba Carrillo y su madre cargan contra Jorge Javier Vázquez y su ausencia de Mediaset: ''Al que te la han jugado es a ti y estás fuera''

Hace apenas una semana, Alba Carrilloaprovechaba su nuevo lugar de trabajo, su canal de Twitch llamado ‘El salón del té’, para cargar contra Mediaset y Ana Rosa Quintana y su productora tras su despido fulminante de la cadena de Fuencarral. Aprovechando la victoria judicial de su madre, Lucía Pariente, contra la productora de ‘Secret Story’, Zeppelin, la ex colaboradora ha vuelto a recargar armas, con su madre como comentarista y su padre como espectador, para disparar esta vez a Jorge Javier Vázquez.

Tanto Pariente como Carrillo, que protagonizaron una discusión televisiva con el presentador, no han dudado en hablar sobre la ausencia del de Badalona de las instalaciones de Mediaset. ‘’Señor Jorge Javier, no mentí y usted lo sabe. Sabe que se portó fatal y, ¿sabe dónde está usted? También fuera’’, comenzaba diciendo Lucía. ‘’Usted dijo hace muchísimos años, y se lo voy a decir porque soy mayor, que cuando acabó el ‘Tomate’, dijo que había pasado muy malos momentos porque su teléfono no sonaba, ¿por qué no sonó? Porque se había portado como una mala persona. Ahora ha vuelto a replicar lo mismo. No vale todo. Lo dije el primer día en ese concurso y no todo vale. Al que te la han jugado es a ti y estás fuera’’, continuaba diciendo y recordando.

Alba, quien escuchaba a su madre atentamente, no quiso quedarse atrás aprovechando la victoria judicial de Pariente. ‘’A mí, personalmente, me dan ganas de demandar y no lo hice por respeto a la cadena en ese momento. Pero cómo se pone a increparme a mí de esa manera absolutamente atroz sin miramiento alguno cuando yo estaba en mi casa. Estáis jugando con las personas y, luego, si te lo hacen a ti y te vas a tu casa y estás solo, no lo puedes hacer. No puedes ser igual de mala persona que aquellos a los que acusas. Fue deleznable, pero aun así le hubiese perdonado si me hubiera llamado’’, confesaba añadiendo que en su libro también revela ese momento.

Momentos más tarde y tras narrar, madre e hija, lo mal que pasaron las navidades de 2021 por el trato del presentador hacia ellas, Alba ha querido lanzarle un mensaje con la intención de recordarle que ambos están en la misma situación laboral. ‘’Yo estoy en el mismo sitio que él actualmente, pero sin embargo tengo un montón de amigos que me quieren y me están apoyando y él no tiene la suerte de eso. Solo espero que la vida no me dé tanto dinero como a él y tanta soledad’’, concluía de sentenciar la ex colaboradora de Telecinco.