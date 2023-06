Alba Carrillo, venganza mediática contra Ana Rosa Quintana y Mediaset: ''Dejad de engañar a la gente que trabaja para vosotros''

El pasado 20 de junio, Alba Carrilloiniciaba una nueva aventura profesional en Twitch tras filtrarse que su contrato con la cadena de Fuencarral había terminado. En ‘El Salón de Té’, así se llama su nuevo canal, la ex mujer de Feliciano López aseguró que en unos días iba a ‘’hablar sin condiciones, sin filtros y sin mordazas’’; lo que nadie se imaginaba es que Carrillo iba a cargar contra la que fue su jefa, Ana Rosa Quintana, y su lugar de trabajo, Mediaset, además de denunciar lo mal pagados que están los trabajadores de la productora de Quintana.

El directo de la madrileña duraba alrededor de dos horas por lo que quiso aprovechar ese tiempo para no dejarse nada en el tintero. Con folio en mano y voz firme, Alba Carrillo, iniciaba su desmontaje sobre quienes fueron sus jefes y su espacio laboral. ‘’No me habéis echado, no me habéis renovado un contrato, que ya veremos porque nos vamos a ver en los tribunales, y la que no quiere volver ahí ni muerta soy yo’’, era una de las tantas declaraciones que la ex modelo dio llegando a acusar a Emma García de machista.

‘’Poned Twitch que vais acabar calentitos….seguid molestándome y buscándome la boca que vais a tener de vuestra propia medicina porque vosotros ni con toda la lejía del mundo vais a lavar esa cadena. Porque para lavar esa cadena lo primero que teníais que hacer es sentar a Ana Rosa y preguntarle sobre ‘El caso Villarejo’ y su marido’’, comenzaba a atacar a la que fue su jefa para pasar a Borja Prado. ‘’Para lavar esa cadena, tenemos que sentar a Borja Prado y preguntarle las cosas que pasaron con Sarkozy. Le decimos ‘¿oye tú le has dado dinero a Sarkozy bajo cuerda?’’’, continuaba dejando en el aire las relaciones entre Prado y el político francés.

‘’Porque para limpiar una cadena, no basta con echar a las personas o con vetar a personas. Hay que limpiar desde arriba, así se limpia una cadena’’, sentenciaba para volver con Quintana ‘’Usted, señora empresaria del año, que te dieron una medalla. Usted se ha convertido en una clasista porque ha tenido mucha suerte y porque apuñaló en su día a María Teresa Campos, pero igual que ha apuñalado a hierro la matarán y no pasa nada porque cuando se hace tanta pupa al final dejas muchos cadáveres.’’, alegaba haciendo referencia en un primer momento cuando la presentadora llamó a su barrio, Usera, como Chinatown; y con la marcha de tres de sus colaboradoras más importantes de ‘El programa de Ana Rosa’.

‘’Le damos la medalla de empresaria del año y no. Una empresaria vela por sus trabajadores, y no te puedes comprar ese bolso cuando tienes a las personas sin los derechos mínimos porque ya veremos cuando gane el juicio, que lo voy a ganar, lo que ha pasado con mis contratos con Mediaset’’

Turno de Mediaset: desmontando concursos

Alba Carillo, aprovechando su ataque de rabia y toda la información que sabía no dudó en confesar quienes son los ganadores del nuevo concurso que Telecinco tiene previsto estrenar el próximo jueves 6 de julio, ‘Vaya vacaciones’, confirmando la victoria de Jorge Pérez y Cristina Porta. Tras esto, tampoco quiso dejar en el olvido cómo se enteró de su derrota en la final de ‘Gran Hermano VIP 7’ cuando se debatía el gran premio entre ella y Adara Molinero ganado esta última.

‘’En mi final de ‘Gran Hermano’ con Adara, todavía no se habían cerrado los teléfonos y se acercó Paco Fernandez, uno de los directivos de la cadena y me dijo ‘Alba, bueno bueno, has estado ahí, ahí con Adara’ y yo le dije: ‘Paco, se supone que todavía no han cerrado los teléfonos’. Me lo tragué, porque me encanta que hubiera ganado Adara, fenomenal, y me lo tragué y puse buena cara como que no sabía ya que había perdido. Lo tenéis todo estudiado”, espetaba para exigir que no engañen más.

“¡No engañéis más!, ¡Haced las cosas bien!, No engañéis a la audiencia. Dejad de engañar a la gente que trabaja para vosotros, darles un sueldo digno, con las condiciones que se merecen. Dejad de engañar a la audiencia, que voten cosas que no son y cosas que no existen, y que vosotros habéis organizado en los despachos. Dejad de mentir, sed honestos, dejad de ser Mediaset, que os habéis convertido en Leotardoset, porque os habéis convertido en algo tupido, nada transparente, opaco y totalmente mentira y volveréis a ser algo de lo que fuisteis”, concluía para alabar a la cadena de Antena 3 afirmando que dicha cadena tiene buenas condiciones laborales y se porta bien con sus trabajadores cosa que al parecer, según Carrillo, no ocurre con la empresa ubicada en la calle Fuencarral.