Alba Carrillo pone en práctica su plan contra Ana Rosa Quintana y Mediaset

Una semana después de que Alba Carrillo protagonizase un escándalo al poner en el disparadero a Ana Rosa Quintana, Mediaset y Borja Prado, la ex colaboradora ha decidido ejercer la práctica. La victoria de su madre, Lucía Pariente, frente a Zepellin (la productora de ‘Secret Story’), parece que ha motivado a la ex modelo a seguir la misma vía judicial que Pariente.

«Estoy esperando un juicio, estoy esperando las fechas por mis condiciones de trabajo», revelaba hace unos días en su canal de Twitch. Un juicio que ya tiene fecha y será el 21 de diciembre en el Juzgado de lo Social número 39 de Madrid a las 9:30 de la mañana. Los abogados de Alba Carrillo han interpuesto una demanda alegando ‘’fraude de ley’’ en la contratación de la que fuera colaboradora además de añadir ‘’despido improcedente’’ tras su salida de la empresa de comunicación ubicada en la calle Fuencarral.

Alba Carrillo Gtres

La ex mujer de Feliciano López no solo ha cargado contra la productora de Quintana, Unicorn Content, y Mediaset. También ha denunciado a otras cuatro productoras las cuales son: La Fábrica de la tele, ya que colaboró con dicha productora en ‘Sálvame’ y en el ‘Mediafest Night Fever’; Megamedia Television S.L; Publiespaña S.A.U; y Conecta 5 Telecinco S.A.U. Productoras con las que trabajó gracias a su podcast ‘Nos hemos liado’ emitido en MTMAD.

Los abogados de la denunciante además de razonan que se ha producido un ‘’fraude de ley’’ desde que se iniciara su contrato hace casi 7 años, el 13 de julio de 2016. Para la propia Carrillo, dicho fraude de ley se cometió especialmente por parte de Mediaset España ya que era contratada a través de diferentes empresas que trabajan para el grupo de comunicación. En consecuencia, considera que lo que se tenía que haber firmado era un contrato indefinido.

Alba Carrillo en una imagen reciente Gtres

Si Alba, al igual que su madre, consiguiera obtener la razón por parte de la justicia, supondría, además de una indemnización, su readmisión como pasó con Paz Padilla. La ex colaboradora ya se ha reunido con La Fábrica de la Tele y Unicorn Content en un acuerdo de conciliación al que no han llegado a un acuerdo. Por parte de Mediaset y resto de productoras, de momento no ha habido negociación. Habrá que esperar a los próximos pasos y declaraciones que Alba dará en su canal de Twitch.