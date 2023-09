Álvaro de Luna confiesa el número de veces que mantiene relaciones sexuales con Laura Escanes en 'La Resistencia'

‘La Resistencia’ cerró su semana recibiendo al cantante del momento. Álvaro de Luna se sentó en el espacio de MovistarPlus+ para promocionar su nuevo proyecto musical llamado ‘UNO’ y en cuya portada se puede ver una foto del propio cantante cuando tenía un año. Tanto David Broncano, presentador del programa, como el propio artista demostraron la buena sintonía que existe entre ambos.

El cantante de ‘Todo contigo’ no pudo evitar tener que hacer frente a las clásicas preguntas del jienense: ‘’cantidad total de dinero en el banco y número de relaciones sexuales mantenidas en el último mes’’. Aunque en un principio el andaluz quiso evadir responder, al final acabó cediendo de manera que aunque no dijo la cifra exacta dio a entender que económicamente no le va tan mal. ‘’Bueno, pues yo no palmo la pasta en un alquiler ahora pago la hipoteca así que guay’’, confesaba de Luna.

‘’Si no has concretado en el dinero, concreta en la segunda pregunta, ¿relaciones secuales en el último mes?’’, le espetaba el presentador explicándole la dinámica de puntuación a su invitado. ‘’Buah, no sé, tío, bastante’’, comenzaba a decir el cantante a lo que Broncano le pedía que fuese más concreto. ‘’30’’, soltaba Álvaro. El cómico al escuchar esta respuesta se sorprendió preguntándole ‘’si no hay día en los que se ha perdonado el amor’’.

Hay que recordar que el artista mantiene una relación con la influencerLaura Escanes llegando a hacer un año en noviembre de 2023. ‘’Es que a veces hay días que no y otros días que…, ¿sabes?, desayuno, merienda, cena…’’, confesaba el cantante. ‘’30 está bien, ¿no?’’, continuaba diciendo el artista. Tras revelar su actividad sexual, Broncanoquiso saber la opinión de la madre del invitado, Trini, que se encontraba en las instalaciones del programa. ‘’¿Qué has notado tú?’’, quiso saber el presentador. ‘’Falta de calcio últimamente’’, respondía con humor la madre de Álvaro.