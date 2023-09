Sonsoles Ónega desvela en en 'El Hormiguero' el momento más incómodo que vivió en su programa: "Fue grande"

La periodista Sonsoles Ónega acudió anoche a 'El Hormiguero' para hablar de todas las novedades que trae la tercera temporada de su programa 'Y ahora Sonsoles'. Además, la presentadora acaba de ser galardonada con el premio Joan Ramon Mainat en el reciente FesTVal, el Festival de Televisión de Vitoria.

¿Cómo lleva Sonsoles el tema de las"Aunque no me ponga el despertador, me levanto sola a las 8 menos 5 para actualizar cómo han ido las audiencias", respondió.abundó la periodista.

Para la presentadora, que ha probado de todas las mieles, la tarde es más complicada que la mañana "porque está todo el pescado vendido, todo parece que está contado; tampoco tienes un enemigo claro, sino varios y variados; la tarde es más sosegada". En definitiva, considera que "tenemos que seguir cogiendo el tono".

Sonsoles viene de una familia de periodista: su padre es Fernando Ónega. Esta relató que en su graduación su padre se ausentó porque había dimitido un ministro, Borrell: "las noticias te fastidiaban todo el plan familiar". ¿Ha cambiado mucho el periodismo desde su padre a día presente? "Mucho. Ahora tuteamos a los políticos", dijo a modo de ejemplo.

En otro orden, hablando del futuro, la presentadora afirmó que no le da "miedo la inteligencia artificial", sino "curiosidad". "Hay un plus de responsabilidad del ciudadano que debemos ejercer; a mí me preocupa el otro", reflexionó en alta voz.

El momento más incómodo o surrealista en 'YAS' confesó que fue cuando Paulina Rubio se presentó con gafas de sol y por el pinganillo le decían que le pidiese que se las quitase: "A mí no me molestaba", "Y cómo le voy a decir a una artista internacional que se quite las gafas... ¿Y si tiene un orzuelo o conjuntivitis?".

"Hoy he tenido que hacer el pino porque un gilipollas me ha dicho una cosa...", desveló la periodista, a renglón seguido, que asegura que se pone boca abajo para atraer las buenas energías y revertir las cosas. Otra manía de Ónega es que tiene que hacer pis a las 19 horas: "Bebo mucha agua".

¿Es una putada ligar sin flequillo? "Si no quieres que nadie te reconozca quítate el flequillo, pero si vas sin flequillo yo no me siento segura", razonó la periodista.