Antonio de la Torre da el salto a la política de la mano de Ada Colau con Yolanda Díaz como cabecilla

A poco más de un mes para que lleguen las elecciones del 23 de julio, la líder del recién creado partido político Sumar, Yolanda Díaz, parece que ha decidido dar visibilidad a rostros que encabezan la cultura española. Tras fichar a la ex alcaldesa de Cataluña, Ada Colau, para que cierre las listas en Cataluña, Díaz ha vuelto a sorprender a todos con otro fichaje estrella: Antonio de la Torre Martín.

El actor nominado a 14 premios Goya y ganador de dos cerraría las listas de Sumar en Málaga. No es la primera vez que de la Torre se pronuncia sobre la política. En el año 2020, en una entrevista para La Razón, de la mano de Carmen Morodo, ya dejó clara su ideología de izquierdas llegando a ser bastante crítico con ella. ‘’Siempre he votado a la izquierda, aunque podríamos abrir el debate de qué es la izquierda y qué es la derecha. Las peleas de la izquierda me generan decepción y la bronca política me enfada’’, confesaba el reconocido actor.

Lo que jamás se habría imaginado el actor de ‘Grupo 7’ es que tres años después de estas palabras pasaría a ser ya no solo actor sino también político, al igual que Toni Cantó. A finales del mes de mayo, a tan pocos días de las elecciones del 28 M, el actor también mostraba su participación política al usar sus redes sociales para hacer un llamamiento a todas aquellas personas para votar a Toni Morillas, candidata a la alcaldía de Málaga.

Otros rostros conocidos

Otro de los que se sumaría a la lista de Sumar pero en Baleares sería el juez José Castro, conocido por ser el instructor del caso Palma Arena. En Tenerife y Madrid también se sumaría al movimiento de Díaz dos conocidos escritores: Roy Galán y Remedios Zafra, autores de ‘Los Amores’ y ‘Ojos y Capital’.